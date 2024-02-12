86 нелегальных дней в Шенгене: как такое возможно?

9 февраля при выезде из Эстонии погранслужба в Нарве проверила гражданку Великобритании, в паспорте которой не оказалось штампа, указывающего направление въезда на территорию Шенгенской зоны. Оказалось, что женщина прибыла в Эстонию через Финляндию, где пограничники задним числом поставили штамп в ее паспорт. Женщина нелегально находилась в Шенгене 86 календарных дней, два из которых - в Эстонии. Пограничники выдали ей предписание покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию Шенгенской зоны в течение трех лет, а также оштрафовали на 400 евро. После прохождения процедуры она уехала в Россию.