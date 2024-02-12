Израиль объявил об освобождении двух заложников в Рафахе

По данным ЦАХАЛ, они были похищены боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Ицхак.

Оба освобожденных заложника находятся в „хорошем состоянии“, их доставили на медицинское обследование в больницу „Шиба Тель ха-Шомер“.

Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что „это была очень сложная операция“, над которой ЦАХАЛ „долго работал“ и ждал „подходящих условий“. По его словам, заложники удерживались на втором этаже здания, в которое военным удалось попасть с использованием взрывчатки, передает Reuters.

В ночь на 12 февраля ЦАХАЛ также объявил, что нанес серию ударов по объектам боевиков ХАМАС на юге сектора Газа. Reuters уточняет, что удары наносились по Рафаху. Очевидцы рассказали агентству, авиаудары вызывали панику в городе. По данным палестинского Красного Полумесяца, в результате авиаударов Израиля по Рафаху погибли 60 человек. Независимого подтверждения этой информации нет.

11 февраля президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не начинать военную операцию в Рафахе без разработки „надежного и осуществимого“ планы для защиты более миллиона мирных жителей, которые там укрываются.

В начале февраля ЦАХАЛ сообщал, что подтвердил гибель 31 заложника из остающихся в плену у боевиков ХАМАС 136 человек. Речь идет о 29 заложниках, захваченных в плен 7 октября, и двух солдатах, похищенных и убитых в 2014 году.

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