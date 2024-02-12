Опубликован состав сборной Эстонии по баскетболу на отборочные матчи чемпионата Европы
Мужская сборная Эстонии соберется в Таллинне 19 февраля, чтобы начать новый отборочный цикл чемпионата Европы. Сборная Эстонии сначала встретится с Северной Македонией на выезде 23 февраля, а 26 ферваля сыграет дома с Литвой.
По словам главного тренера сборной Юкки Тойяла, в первых отборочных матчах сыграют игроки, которые хорошо знакомы с системой, а их здоровье и физическая форма позволяют им представлять национальную команду. „Мы начинаем третий отборочный цикл, и некоторые игроки в составе были с нами на протяжении всех циклов. Игроков много, но из тех, кто попал в окончательный список, все нам знакомы, и нет никого, кто попал бы в состав сборной впервые“, — объяснил Тойяла, добавив. „Положительным моментом является то, что сегодня мы достигли стадии, когда у нас есть две команды игроков, которые прошли через нашу программу и из которых мы можем выбрать“.
В последние несколько недель было много разговоров о том, что Майк-Калев Котсар и Сандер Райесте, выступающие за „Басконию“ в Евролиге, присоединятся к национальной команде. По словам главного тренера, оба игрока согласились присоединиться. „Начиная с сегодняшнего дня, остается еще неделя, прежде чем мы соберемся и начнем тренироваться, и всегда есть вероятность, что что-то может измениться. Например, есть риск, что кто-то заболеет или получит травму во время тренировки. Но сегодня есть согласие, что Котсар и Райесте присоединятся к сборной“, — сказал Тойяла.
В первом матче отборочного турнира чемпионата Европы Эстония сначала встретится с Северной Македонией на выезде, а затем примет Литву в Таллинне. Соперники будут хорошо знакомы главному тренеру, который трижды встречался с ними за время своей работы.
„У Северной Македонии есть знакомые мне лица, но всякий раз, отправляясь на игру с ними, приходится думать о том, с каким игроком нам предстоит столкнуться на этот раз. На данный момент у них в составе два игрока из зарубежных клубов - „Ти Джей“ Шортс II, против которого мы играли летом в Таллинне, и новое имя - Итан Хэпп. Хэпп - игрок, который постепенно поднимается на уровень Евролиги. Мы должны быть готовы как к плану А, так и к плану Б и строить свои игровые планы соответствующим образом“, — сказал Тойяла о первом сопернике, добавив. „Атмосфера, царящая там, никогда не бывает легкой для приезжей команды, и мы должны быть готовы тактически и особенно психологически. Но у нас есть опытные игроки, и мы готовы к этому“.
„В случае с Литвой мы говорим о стране, которая входит в ТОП-8 в европейском баскетболе и всегда хочет бороться за медали. Их последний отборочный цикл к чемпионату Европы был очень сложным, и я верю, что их отношение изменилось. Кроме того, главный тренер Максвитис давно работает с этой командой, и его почерк знаком игрокам“, — охарактеризовал Тойяла сборную Литвы. „Но для нас это очень, очень хороший вызов, потому что мы сами хотим попасть на ЧЕ. Литва, Латвия и Финляндия, например, рядом с нами, — это очень хорошие примеры того, где мы хотим оказаться в какой-то момент“.
Уже за две с половиной недели до матча было объявлено о том, что билеты на отборочный матч чемпионата Европы между Эстонией и Литвой проданы. По словам главного тренера, он рад, что поддержка эстонских болельщиков так велика.
„Я очень рад, что болельщики проявляют большой интерес к игре, и я мечтаю, чтобы зал вмещал 10 000 человек, а в зале было еще больше людей. Выступать перед аншлагом дома - одна из мечт каждого игрока и члена национальной команды, а Литва - один из самых интересных соперников, с которыми нам предстоит встретиться. Именно поэтому мы занимаемся этим видом спорта и очень рады, что нас так здорово поддерживают. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить свою работу и выложиться на 100%“.
Состав мужской сборной Эстонии по баскетболу:
Кристиан Кулламяэ „Бильбао Баскет“ (Испания)
Каспер Суурорг „Талтех“
Мярт Розенталь „Тартуский университет“
Йоонас Рийсмаа „Бриндизи“ (Италия)
Микк Юркатамм „Калев/Крамо“
Янари Йыэсаар „Анвил“ (Польша)
Сандер Райесте „Баскония“ (Испания)
Артур Конончук „Ольденбург“ (Германия)
Сийм-Сандер Вене „Сан-Пабло Бургос“ (Испания)
Каспар Трейер „Динамо Сассари“ (Италия)
Крегор Хермет „Калев/Крамо“
Михкель Кирвес „Калев/Крамо“
Маттиас Тасс „Остенде“(Бельгия)
Майк-Калев Котсар „Баскония“ (Испания)
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