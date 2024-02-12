Опубликован состав сборной Эстонии по баскетболу на отборочные матчи чемпионата Европы

По словам главного тренера сборной Юкки Тойяла, в первых отборочных матчах сыграют игроки, которые хорошо знакомы с системой, а их здоровье и физическая форма позволяют им представлять национальную команду. „Мы начинаем третий отборочный цикл, и некоторые игроки в составе были с нами на протяжении всех циклов. Игроков много, но из тех, кто попал в окончательный список, все нам знакомы, и нет никого, кто попал бы в состав сборной впервые“, — объяснил Тойяла, добавив. „Положительным моментом является то, что сегодня мы достигли стадии, когда у нас есть две команды игроков, которые прошли через нашу программу и из которых мы можем выбрать“.

В последние несколько недель было много разговоров о том, что Майк-Калев Котсар и Сандер Райесте, выступающие за „Басконию“ в Евролиге, присоединятся к национальной команде. По словам главного тренера, оба игрока согласились присоединиться. „Начиная с сегодняшнего дня, остается еще неделя, прежде чем мы соберемся и начнем тренироваться, и всегда есть вероятность, что что-то может измениться. Например, есть риск, что кто-то заболеет или получит травму во время тренировки. Но сегодня есть согласие, что Котсар и Райесте присоединятся к сборной“, — сказал Тойяла.

В первом матче отборочного турнира чемпионата Европы Эстония сначала встретится с Северной Македонией на выезде, а затем примет Литву в Таллинне. Соперники будут хорошо знакомы главному тренеру, который трижды встречался с ними за время своей работы.