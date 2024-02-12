Другие виды
12.02.2024, 15:02

ВИДЕО | Самая сексуальная спортсменка мира показала свою коллекцию обтягивающих шорт

 
Алиса Шмидт
Алиса Шмидт
ФОТО: Scanpix

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новое видео в Instagram.

Легкоатлетка позировала в белых, розовых, красных, коричневых и черных обтягивающих шортах и соответствующих им топах. Шмидт написала, что в этой одежде она тренируется. Пост собрал уже почти 200 тысяч лайков.

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