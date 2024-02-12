Боррель: НАТО не может зависеть от прихоти президента США

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Североатлантический альянс не должен зависеть от прихотей президента США. „НАТО не может быть военным альянсом „a la carte“, который зависит от прихоти президента США“, - сказал глава внешней политики ЕС в понедельник, 12 февраля, в Брюсселе в ответ на недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа.

„Страны НАТО не могут говорить „да“ сегодня и „нет“ завтра, когда речь идет о защите альянса. Он либо существует, либо нет“, - добавил Боррель.

Трамп об отказе помогать союзникам по НАТО

10 февраля 77-летний экс-президент Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Южной Каролине рассказал об одной из своих встреч с европейскими политиками. Как заявил Трамп, руководитель „крупной страны“ спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже „поощрял бы“ напавшую сторону „делать все, что она захочет“.

Вновь претендующий на высший государственный пост в США Трамп во время своего президентства неоднократно угрожал выйти из НАТО. Он также часто высказывал мнение, что находит несправедливым, что США вынуждены брать на себя ответственность за оборону 30 других стран-членов, а европейцы не тратят достаточно денег на вооружение. На саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года Трамп призывал все государства блока довести размер их взносов в бюджет Североатлантического альянса до четырех процентов ВВП.

Генсек НАТО заверил, что НАТО будет защищать всех союзников