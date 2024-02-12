Осужденного по делу „Сети“ Максима Иванкина приговорили к 24 годам по обвинению в убийстве

В январе присяжные Рязанского областного суда единогласно признали Иванкина, ранее уже приговоренного к 13 годам колонии строгого режима, виновным в убийстве двух человек и не заслуживающим снисхождения.

Четыре года назад, в феврале 2020 года суд в Пензе приговорил Иванкина и еще шесть человек к длительным тюремным срокам по делу о сообществе „Сеть“ (организация признана террористической и запрещена в России).

Самое суровое наказание тогда назначили инструктору по стрельбе Дмитрию Пчелинцеву и студенту Илье Шакурскому — 18 и 16 лет колонии соответственно.

Все семеро обвиняемых отрицали вину в создании или участии в террористическом сообществе и утверждали, что никакой „Сети“ никогда не существовало. По их словам, уголовное дело строилось на доказательствах, сфальсифицированных сотрудниками ФСБ.

Дело о двойном убийстве

В отношении Иванкина расследовали еще одно дело — ему вменяли убийство его друзей, 21-летнего Артема Дорофеева и 19-летней Екатерины Левченко весной 2017 года.

По версии следствия, тогда Иванкин, Дорофеев, Левченко и еще один их общий знакомый, Алексей Полтавец, уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от преследования по делу о наркотиках.

Об убийстве рассказал изданию „Медуза“ (объявлена в России „иноагентом“ и нежелательной организацией“) Полтавец, уехавший из России в Украину.

С его слов, они с Иванкиным опасались, что Дорофеев и Левченко их выдадут — те якобы изъявляли желание вернуться в Пензу и сдаться полиции. Тогда Иванкин и Полтавец, как следовало из публикации, заманили друзей в лес возле деревни Лопухи и там убили.

Статья „Медузы“ вышла в феврале 2020 года, спустя несколько дней после оглашения приговора по делу „Сети“, после чего началось новое расследование.

Следователи осмотрели место предполагаемого убийства и сочли рассказ Полтавца достоверным. По их версии, Полтавец выстрелил Дорофееву в лицо из дробовика и перерезал ему горло, а Иванкин убил Левченко, несколько раз ударив ножом.