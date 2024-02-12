Эстонская пара керлингистов выиграла в финале Большого шлема в Канаде

В финале канадского турнира Большого шлема смешанной парной суперсерии Калдве и Лилль встретились с сильнейшей парой Норвегии по керлингу Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном.

Эстонская пара уверенно играла в финале - выиграли три очка во втором туре и еще пять в четвертом. Перед началом пятого тура счет был 8:2 в пользу эстонской пары. Соперникам удалось выиграть три очка в пятом раунде, но эстонская пара керлингистов ответила выигрышем двух очков в шестом. Матч закончился с сильным преимуществом эстонской пары (10:5).

Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен - одна из сильнейших пар в мире керлинга. Норвежцы - серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине и бронзовые призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В активе норвежской пары керленгистов также есть серебряная медаль чемпионата мира. Интриги добавляет и тот факт, что Магнус Недреготтен также тренировал Марие Калдвеэ и Харри Лилль.

Для Калдвеэ и Лилль это уже вторая подряд победа в канадском финале турнира Большого шлема. В прошлом году Калдвеэ и Лилль сумели одержать победу, обыграв в финале швейцарскую пару Перре и Риос со счетом 11:2.

Финал турнира Большого шлема смешанной парной суперсерии состоялся в Брантфорде (Канада). В финал Players Championship приняли участие 20 лучших команд турнира. Призовой фонд турнира составляет 20 000 канадских долларов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.