Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не отобралась на Олимпиаду

Автором единственного гола стал Лусиано Гонду (75), сообщает РБК.

На Игры от Южной Америки вышли две лучшие команды финального раунда, который прошел в Венесуэле с участием четырех молодежных сборных (игроки до 23 лет). Первое место занял Парагвай (7 очков), второе — Аргентина (5). Бразилия (3) стала третьей, Венесуэла (1) — четвертой

Сборная Бразилии является победителем двух последних Олимпиад. Команда впервые с 2004 года пропустит Игры и в пятый раз в истории. После 2004-го бразильцы неизменно завоевывали медали. В 2008-м завоевали бронзу, в 2012-м — серебро.

На данный момент определились 11 из 16 участников мужского олимпийского турнира. Также квалифицировались на турнир Испания, Израиль, Украина, Египет, Мали, Марокко, США, Доминиканская Республика и Новая Зеландия. Сборная Франции отобралась на Олимпиаду автоматически в качестве хозяйки игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.