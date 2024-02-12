Эстонская медицина могла бы стать спасением для жителей Валкского края, но мешает язык

Чтобы получить медицинские услуги, жители Валкского края в основном вынуждены ездить за 50 км — в Валмиеру, в Видземскую больницу. В Валке есть поликлиника, где принимают семейные врачи и специалисты, но возможности ограничены — специалистов не хватает, а к тем, которые есть, стоят очереди. Можно попасть в больницу соседней эстонской Валги, но и там есть ограничения, поэтому самоуправление начало проект по доступности трансграничных услуг в Валгской больнице, пишет латвийский Delfi.