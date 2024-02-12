За рубежом
12.02.2024, 11:16

Эстонская медицина могла бы стать спасением для жителей Валкского края, но мешает язык

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Чтобы получить медицинские услуги, жители Валкского края в основном вынуждены ездить за 50 км — в Валмиеру, в Видземскую больницу. В Валке есть поликлиника, где принимают семейные врачи и специалисты, но возможности ограничены — специалистов не хватает, а к тем, которые есть, стоят очереди. Можно попасть в больницу соседней эстонской Валги, но и там есть ограничения, поэтому самоуправление начало проект по доступности трансграничных услуг в Валгской больнице, пишет латвийский Delfi.

Валка и Валга — фактически один город, разделенный границей между Латвией и Эстонией, но лишь немногие жители Валки готовы получать медицинское обслуживание в Валге, и причина этому — языковой барьер.

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