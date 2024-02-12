В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста

Об этом федерация сообщила в Facebook.

Владимир Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице якобы за то, что они — украинцы.

„Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими парнями. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели“, — пишет федерация.

Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах „Тейваз“ и „5T.EAM-ДЮСШ-12“. В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

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