Как удалось избежать десятков тонн мусора на массовых мероприятиях в Таллинне

Традиционная рождественская ярмарка в Таллинне собрала даже больше посетителей, чем Праздник песни и танца. Количество гостей рынка, который был открыт почти месяц, составило около 500 000 человек. В этом году впервые применялась система залога за многоразовую посуду.

Сделать такой крупный проект экологически чистым было непросто: „Мы начали обсуждение и планирование мероприятия за год до Праздника песни и танца, собрав за одним столом специалистов целевого учреждения Laulu-ja Tantsupeo SA, Acento, а также представителей города Таллинна. Сейчас мы можем сказать, что тесное сотрудничество привело к успешному результату. Я хотела бы поблагодарить всех, кто внес вклад в этот процесс“.

По данным международной некоммерческой организации A Greener Festival, средний объем отходов фестиваля составляет один килограмм на одного посетителя. А на Певческом празднике он составил всего 163 грамма.

„Особенно порадовало, что было отсортировано 8 тонн биоотходов: это большая цифра!“ – прокомментировала Лийна Канарбик , главный специалист по экономике замкнутого цикла Центра стратегического управления Таллинна. И добавила, что таких результатов никто не ожидал: „Организаторы Певческого праздника исходили из требований повторного использования и рассчитывали, что получится сохранить всего 3–4 тонны отходов“.

Таллинн стал первой столицей Европы, которая реализовала решения многоразового использования в таком масштабе, как Молодежный праздник песни и танца. Это мероприятие привлекло более 100 000 участников и гостей как из Эстонии, так и из-за границы. Если в 2019 году после Праздника песни осталось 40 тонн мусора, то этим летом было почти вдвое меньше – всего 22 тонны, при этом 2/3 отходов ушло в переработку.

В год Зеленой столицы при организации общественных мероприятий Таллинн применял экологические критерии. Руководство города содержит обзор передовой практики в организации экологичных мероприятий. Это позволило разработать основные принципы мероприятий, организуемых городскими учреждениями, и стало образцом для других таллиннских мероприятий.

„По словам организаторов, туристы восприняли систему залога как обычную практику и не обращали на нее особого внимания, а местные жители также отнеслись к этой инициативе с пониманием. К цене напитка добавлялось 2 евро залога, который позже можно было вернуть. Пустой стаканчик можно было обменять на наличные в отдельном киоске или перевести плату за упаковку на банковский счет. Некоторое недопонимание вызвало то, что возврат средств на банковскую карту производился в течение 2–5 дней, но это зависит от банка. На сегодняшний день банки еще не разработали решение мгновенных платежей для возврата средств. Залоговая цена упаковки также способствовала чистоте рынка: использованные стаканчики не выбрасывались куда попало“, — пояснила Канарбик.

Однако залоговая система была обременительной для продавцов: поскольку надбавка к цене в размере 2 евро подлежала возврату, это отразилось на их кассе – в этом году по сравнению с предыдущими было продано меньше горячих напитков. „Кроме того, продавцам пришлось оплачивать обработку стаканчиков – расходы на сбор, мытье и упаковку, но было очень приятно видеть, что повторное использование активно поддерживается“. Эти два крупных мероприятия доказали, что залоговая система работает хорошо.

В прошлом году несколько организаторов крупных летних концертов тоже отказались от одноразовой посуды (несмотря на то, что в июне для таких мероприятий никаких обязательных требований не было). Это решение существенно снизило объем образовавшегося мусора. Например, на концерте Depeche Mode, где было 35 000 посетителей, образовалось 2 тонны смешанного бытового мусора, на концерте The Weeknd с 55 000 посетителей – 2,48 тонны, а на концерте NOËP с 10 000 посетителей – 0,3 тонны. Всего на этих трех мероприятиях было использовано 126 678 многоразовых стаканчиков.

„И город Таллинн, и посетители мероприятий заслуживают похвалы за то, с большим пониманием отнеслись к залоговой системе. Прошлый год доказал, что она эффективно действует, и больше всего от нее выигрывает окружающая среда“, – добавила Канарбик.