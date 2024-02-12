В Таллинне появится еще больше зеленых зон

„Для нас год Зеленой столицы стал мощным импульсом для изменений и выхода за пределы устоявшихся практик. Мы привлекли внимание к важным темам, так что и в 2024 году, и дальше мы обязательно продолжим улучшать природную среду города“, – говорит вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Новые высаженные деревья 150 деревьев высажено совместно с молодежью, участвовавшей в Празднике песни и танца

304 тенистых дерева

18 пересаженных деревьев

328 деревьев высажено в ходе реконструкции дорог

В прошлом году около 800 деревьев было высажено, а также пересажено со старого места на новое – эта практика до сих пор мало применялась. Безусловно, это не окончательная цифра, поскольку она не учитывает деревья, добавившиеся на частной земле. По словам Владимира Света, количество пересаженных деревьев в прошлом году было небольшим, однако с учетом приоритетов города, он уверен, что в текущем году это число обязательно увеличится. „Если в будущем нам потребуется удалить деревья из-за строительных работ, мы постараемся их пересадить“.

В этом году город планирует активно заниматься посадкой деревьев в районе Кесклинн. „На центральных улицах Таллинна появится много новых деревьев. Кроме того, мы работаем над восстановлением нескольких аллей, а также продолжаем озеленять разделительные островки, расположенные посреди больших асфальтированных дорог“, – говорит Владимир Свет.

Новым направлением в этом году станет улучшение спортивных и игровых площадок. „В этих местах сейчас не хватает тени и качественного озеленения“, – добавляет он.

В прошлом году в Таллинне стало больше не только деревьев, но и луговых зон: появилось 14 цветочных лугов, расположенных на площади 2,5 гектара.

При создании цветочных лугов особое внимание уделялось выбору месторасположения. Исходя из результатов исследований, посвященных опылителям, луговые зоны должны не только радовать глаз, но и стать подходящим местом обитания птиц, животных, насекомых и других видов растений.

Зеленые зоны в прошлом году создано 14 цветочных лугов – 3,5 гектара лугов с местными растениями

озеленены 3 крупные перекрестка,

2390 м2, на которых растут в том числе 8 деревьев, 3930 кустарников и 6202 многолетних цветов

Новой практикой стало озеленение асфальтированных зон. „Мы начали озеленять островки безопасности вокруг торгового центра Kristiine деревьями многолетними цветами и кустарниками. Они не требуют ежегодной пересадки и замены“, — говорит Владимир Свет.