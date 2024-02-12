В Таллинне появится еще больше зеленых зон
Будучи Зеленой столицей Европы, в прошлом году Таллинн создал в городском пространстве множество новых зеленых зон. И хотя этот титул теперь принадлежит другому городу, Таллинн и в нынешнем году продолжает работать над увеличением озеленения.
„Для нас год Зеленой столицы стал мощным импульсом для изменений и выхода за пределы устоявшихся практик. Мы привлекли внимание к важным темам, так что и в 2024 году, и дальше мы обязательно продолжим улучшать природную среду города“, – говорит вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
В прошлом году около 800 деревьев было высажено, а также пересажено со старого места на новое – эта практика до сих пор мало применялась. Безусловно, это не окончательная цифра, поскольку она не учитывает деревья, добавившиеся на частной земле. По словам Владимира Света, количество пересаженных деревьев в прошлом году было небольшим, однако с учетом приоритетов города, он уверен, что в текущем году это число обязательно увеличится. „Если в будущем нам потребуется удалить деревья из-за строительных работ, мы постараемся их пересадить“.
В этом году город планирует активно заниматься посадкой деревьев в районе Кесклинн. „На центральных улицах Таллинна появится много новых деревьев. Кроме того, мы работаем над восстановлением нескольких аллей, а также продолжаем озеленять разделительные островки, расположенные посреди больших асфальтированных дорог“, – говорит Владимир Свет.
Новым направлением в этом году станет улучшение спортивных и игровых площадок. „В этих местах сейчас не хватает тени и качественного озеленения“, – добавляет он.
В прошлом году в Таллинне стало больше не только деревьев, но и луговых зон: появилось 14 цветочных лугов, расположенных на площади 2,5 гектара.
При создании цветочных лугов особое внимание уделялось выбору месторасположения. Исходя из результатов исследований, посвященных опылителям, луговые зоны должны не только радовать глаз, но и стать подходящим местом обитания птиц, животных, насекомых и других видов растений.
Новой практикой стало озеленение асфальтированных зон. „Мы начали озеленять островки безопасности вокруг торгового центра Kristiine деревьями многолетними цветами и кустарниками. Они не требуют ежегодной пересадки и замены“, — говорит Владимир Свет.
Кроме того, в прошлом году в Таллинне были созданы продовольственные рощи. Их площадь составила более 2000 квадратных метров. „Продовольственные рощи сформированы из фруктовых деревьев, ягодных кустарников и пряных трав, самый большой вопрос заключается в том, как именно будут использовать эти зоны местные жители“, — говорит Владимир Свет.
Продовольственные рощи – это проект, аналогичный проекту общественных садов, который оказался очень успешным. Сегодня в Таллинне 33 общественных и 160 учебных садов. Самые новые – общественные сады Крулли, Тондираба и Паавли. „Они способствуют созданию и укреплению местных сообществ“, — продолжает Свет.
Инновации в высоком озеленении
В прошлом году был применен ряд инноваций. На улице Копли опробована технология Tree Tube, когда дерево высаживают в трубку. Это позволяет направить корни так, чтобы они не мешали подземным инженерным сетям. На улице Пронкси деревья были посажены в так называемых подземных модулях, которые препятствуют уплотнению грунта для выращивания и позволяют сажать деревья рядом с инженерными сетями.
Также стоит отметить проект GreenTwins, который с помощью цифровых двойников объединяет городское пространство, зеленые насаждения и людей. „В проекте приняли участие эксперты Таллинна и Хельсинки, а также ученые из университетов TalTech и Aalto. В результате мы открыли на Каарли пуйестеэ инклюзивный виртуальный центр городского планирования Avalinn и создали алгоритмические, то есть меняющиеся во времени модели деревьев и кустарников“, — рассказывает городской ландшафтный архитектор, руководитель отдела озеленения и окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кристина Куппер.
„Если вы хотите увидеть, скажем, как будет выглядеть зона планирования через 20 лет осенью, мы можем показать максимально реалистичное изображение ее озеленения. При создании моделей были учтены особенности роста каждой породы деревьев. Это также позволяет нам в процессе проектирования увидеть, могут ли деревья начать затенять важные объекты, например светофоры, или закрывать секторы обзора. Я считаю это крайне необходимым аналитическим инструментом, который позволяет нам бережно взаимодействовать с природой“.
По словам Куппер, модели будут обновляться, и в будущем этим инструментом сможет пользоваться любой желающий. Ландшафтный архитектор подчеркнула важность приложения „Цифровой двойник“ как ключевого ИТ-решения: „В прошлом году мы приступили к созданию „Цифрового двойника“ Таллинна, что означает создание цифровой копии всего города, которая также будет меняться во времени“.
Новые решения в озеленении обязательно будут использованы уже в этом году при реконструкции улицы Ластекоду.
Снова появится парк на Ратушной площади
Одной из самых выдающихся инициатив по озеленению Таллинна стал проект пространственной интервенции „Зеленый след“, из которого наибольшее внимание привлек, наверное, летний парк на Ратушной площади. „Влияние этого проекта было очень велико. Ежедневно парк на Ратушной площади посещали сотни, если не тысячи людей. Это заставило задуматься о том, какие впечатления мы хотим получать от Ратушной площади“, – говорит Владимир Свет и добавляет, что совсем скоро Ратушная площадь пробудится от зимнего сна и на ней снова появится парковая зона, прочно занявшая там свое место прошлым летом.
Среди крупнейших интервенций проекта „Зеленый след“ прошлого года Свет выделяет пляжный парк Йыэсуу в Пирита и зону между Горхоллом и круизным портом, где, помимо прочего, была построена общественная сауна. Вице-мэр добавляет, что в этом году подобные пространственные интервенции в городе продолжатся в районе Мустакиви в Ласнамяэ и на улице Яама в Нымме.
Горожане за то, чтобы меньше стричь газоны
Прошлым летом в городе существенно снизили интенсивность стрижки газонов. В начале осени управа района Кесклинн провела опрос и выяснила, что большинство местных жителей считают, что косить траву не нужно или что стоит делать это значительно реже, чем до сих пор. „Мы полагаем, что так думают жители и других частей города, и следующим летом планируем применить там аналогичный подход“, – говорит Свет.
Однако, по словам Света, снижение интенсивности покоса травы вовсе не означает, что зеленые зоны нуждаются в меньшем уходе. „Напротив, зоны, которые реже косят, требуют большего внимания и компетентности“. Благодаря тому, что траву косят реже, сохраняется и увеличивается природное разнообразие.
На этот год у Таллинна есть и другие крупные цели, связанные с зелеными зонами и озеленением. Сейчас в столице три природоохранных зоны – Пяэскюла, Мериметса и Харку, но в этом году город надеется добавить еще две: Какумяэ и Астангу-Мяэкюла. В центре внимания будет также развитие двух линейных городских парков – Путукавайла и Глинтового парка.
Дополнительная информация: tallinn.ee/ru, greentallinn.eu/ru