Сколько зарабатывает Мбаппе? Шейхи обещают сделать его самым богатым

Свой контракт Килиан в последний раз обновил в мае 2022 года. Мбаппе продлил соглашение с „ПСЖ“ до 30 июня 2024-го и стал получать просто космическую зарплату. Ниже — главное о заработке звезды.

Как сообщал BBC сразу после подписания того контракта, зарплата француза в „ПСЖ“ составила 40 млн евро за сезон. Кроме того, боссы клуба выплатили Килиану от 150 до 200 млн евро за сам факт подписания соглашения.

Весной 2023 года L’Equipe скорректировал эту цифру. По данным издания, в своем клубе Мбаппе получает 72 миллиона евро в год или 6 млн евро в месяц. И на тот момент (скорее всего, и до сих пор) зарплата Килиана оказалась самой большой в Лиге 1. При том, что тогда во Франции еще играли Неймар и Месси!

Для сравнения, Ней получал в „ПСЖ“ 3.67 млн евро, а Лео — 3,37 млн евро за месяц.

Впрочем, в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов 2023 года от Forbes бывшие партнеры по команде вместе с Роналду француза все-таки опередили, а Мбаппе занял только четвертую строчку.

По информации издания, за прошлый год Килиан заработал 110 млн долларов — 90 млн благодаря футболу и еще 20 млн за счет сотрудничества с брендами и рекламных компаний. Если вы забыли, техническим спонсором француза является Nike.

При этом, в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 год от Sportico, нападающий „ПСЖ“ расположился на пятой строчке, обогнав Неймара, который занял шестое место. Как сообщает издание, в минувшем году Килиан получил 125 миллионов долларов. Больше него заработали лишь Роналду (275 млн долларов), гольфист Джон Рам (203 млн долларов), Месси (130 млн долларов) и баскетболист Леброн Джеймс (125,7 млн долларов).

Тем не менее, вскоре в этих рейтингах Килиан сможет забраться повыше. В „Реале“ ему, конечно, придется пойти на понижение, но, если звездный нападающий останется, то его зарплата увеличится еще больше.