Глава Пентагона вновь госпитализирован. Он передал свои обязанности заместителю

Министр обороны США Ллойд Остин вновь госпитализирован в связи „с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем“, сообщил в воскресенье, 11 февраля, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Остин был днем доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Об этом доложено заместителю министра обороны и председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, а также Белому дому и Конгрессу. Глава Пентагона на время госпитализации предал обязанности своему заместителю Кэтлин Хикс, добавил позднее Райдер.

Предполагалось, что 13 февраля министр обороны США вылетит в Брюссель, чтобы провести очередную конференцию Контактной группы по обороне Украины (также известную как формат „Рамштайн“). После этого Остин должен был принять участие во встрече министров обороны стран НАТО. Пока неясно, как его госпитализация отразится на этих планах.

Остин попал в больницу во второй раз за последнее время

В предыдущий раз главе Пентагона потребовалась госпитализация на Новый год из-за инфекционных осложнений после прооперированного несколькими днями ранее рака простаты. Причем президент США Джо Байден узнал об этом диагнозе Остина, как и о его госпитализации, только 9 января, что вызвало недовольство главы Белого дома. Байден потребовал обеспечить прозрачность работы высших госчиновников.

Между тем ряд представителей Республиканской партии тогда потребовали отставки Остина. Они задались вопросом, кто руководит Пентагоном в самый разгар агрессивной войны России в Украине и обострения на Ближнем Востоке, если министр обороны госпитализирован.

Остин после этого извинился и заявил, что „должен был сообщить президенту о своем диагнозе“. Планируется, что 29 февраля он даст разъяснения Конгрессу по поводу возникшей ситуации.

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