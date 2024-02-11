Упс! Биатлонист Кульбин остался без медали юниорского ЧЕ из-за дисквалификации

Кульбин пересек финишную черту вторым в забеге на 12 км с совместным стартом, но позже выяснилось, что на одном из огневых рубежей он сделал больше выстрелов, чем положено, и его дисквалифицировали.

Золото завоевал хорват Матия Легович, вторым стал украинец Виталий Мандзин (3; +19,7), а третьим стал австриец Лукас Хаслингер (3; +41,0).

Карл Расмус Тийслер был 27-м с четырьмя промахами (+2,47,1), Ивар Вшивцев - 34-м (6; +3,28,6), а Рамзес Тийслер - 42-м (3; +5,01,0).

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