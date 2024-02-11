11.02.2024, 22:20
Президентом Финляндии избран Александр Стубб(12)
ФОТО: | Scanpix
Новым президентом Финляндии избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб. 1 марта он сменит на посту Саули Ниинистё.
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов.
После подсчета 100% голосов кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии набрал 51,6%. Его соперник, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, которого поддерживает партия „Зеленых“, получил 48,4%.
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