Президентом Финляндии избран Александр Стубб

После подсчета 100% голосов кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии набрал 51,6%. Его соперник, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, которого поддерживает партия „Зеленых“, получил 48,4%.

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