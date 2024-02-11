CNN: Россия завербовала на войну в Украину до 15 тысяч граждан Непала

Среди прочего американский телеканал приводит заявление бывшего министра иностранных дел страны Бималы Рай Паудьял, которая утверждает, что в настоящее время на линии фронта на стороне России воюют от 14 до 15 тысяч непальцев, пишет Медуза.

По данным CNN, граждане Непала, желающие вступить в российскую армию, въезжают в страну по туристической визе, а правительство РФ предлагает им ежемесячную зарплату в размере двух тысяч долларов и ускоренное оформление российского гражданства.

Власти Непала официально заявляли, что на стороне России воюют около 200 граждан страны, по крайней мере 13 из них погибли на фронте. При этом есть информация, что около 100 человек числятся пропавшими без вести и еще четверо находятся в украинском плену.

„Медиазона“ проверила цифры CNN по данным Пограничной службы ФСБ. Они действительно подтверждают резкий рост числа туристов, въезжающих в Россию из Непала, но не настолько, как говорят источники CNN.

По сведениям ФСБ, в 2022 году в Россию въехали всего 72 непальских туриста, в 2023-м их стало уже 1 039. Основная часть приехала в четвертом квартале 2023 года — больше 700 человек за три месяца.

В декабре 2023 года Непал попросил Россию остановить вербовку своих граждан на войну. Тогда МИД страны утверждал, что на войне в Украине погибли шесть непальцев. Позже стало известно, что власти Непала временно прекратили выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине.

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