ФОТО | Чемпионат мира по биатлону: Туули Томингас вошла в десятку лучших в гонке преследования. У мужчин победу одержал Йоханнес Бё

Итальянка Лиза Виттоцци (1 промах; +46,3) заняла второе место после Симон, которая допустила один промах, а француженка Жюстин Брезаз-Буше (4; +49,3) стала третьей, опередив партнершу по сборной Софи Шово (3; +57,6).

Томингас, стартовавшая с 24-го места, провела отличную гонку и пересекла финишную черту на десятом месте (2; +2.30,3). Регина Эрмитс была 24-й (3; +3.31,6), а Сюзан Кюльм - 27-й (2; +3.50,0).

В мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы. За золотым призером чемпионата мира Йоханнес Бё (три штрафных круга) следуют Стурла Хольм Лагрейд (2; +28,7), Ветле Шостад Кристиансен (3; +38,5).

Рене Захкна занял 40-е место (6; +6.07,0), а Ренкель - 53-е (10; +8.20,5).

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