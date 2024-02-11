Ужас в небе: немец кашлял кровью и умер прямо на борту самолета

Рейс 773 Lufthansa из Бангкока во Франкфурт был назван кошмаром в социальных сетях, где были опубликованы ролики, сделанные пассажирами этого самолета.

Пилот Lufthansa разрешил больному пассажиру подняться на борт LH773 даже после того, как другие пассажиры предупредили экипаж перед взлетом о критическом состоянии этого мужчины. В конце концов пилоту пришлось объявить чрезвычайную ситуацию, и он вернулся в Бангкок с умершим пассажиром, залитым собственной кровью.

63-летний немец путешествовал со своей филиппинской женой. Он выглядел больным, дышал слишком часто и сильно потел, когда садился на самолет. Он сказал, что все из-за того, что он бежал, чтобы успеть на самолет.

Перед взлетом экипаж уведомил капитана о состоянии пассажира. Капитан вызвал на борт врача.

Польский врач, плохо говоривший по-английски, измерил пульс пассажира и разрешил ему 12-часовой перелет в Европу. Больного пассажира напоили горячим чаем. Его жена заметила, что он стал кашлять кровью.

Несмотря на это, самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и вылетел в Германию. В воздухе состояние пассажира резко ухудшилось.

Он продолжал кашлять кровью, кровь шла и из носа. По словам очевидцев, мужчина, должно быть, потерял литры крови, залив ею все вокруг.

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