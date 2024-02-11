ФОТО | Этап Кубка мира по лыжному двоеборью: победа снова досталась норвежцу, Ильвес - 4-й

В прыжках с трамплина Ярл Магнус Риибер, занявший первое место в пятницу и субботу, продемонстрировал свой класс и установил новый рекорд трамплина, прыгнув на 103 метра. За норвежцем последовала группа из четырех человек, в которую входят австриец Штефан Реттенеггер (99 метра), Кристьян Ильвес (100,5), который был вторым в два предыдущих дня, немец Дэвид Мах (101,5) и Томас Реттенеггер (97).

Риибер продемонстрировал свою силу и в лыжной гонке, выиграв десятый этап подряд в этом сезоне. Норвежец опередил австрийца Штефана Реттенеггера на 39,8 секунды, а немца Дэвид Маха - на 52,1 секунды. 23-летний Мах никогда прежде не финишировал в восьмерке лучших на этапах Кубка мира. Не говоря уже о тройке лучших.

Кристьяну Ильвесу не хватило сил в лыжной гонке в третий день подряд этапа КМ в Отепя. За два километра до финиша 27-летний эстонец не смог справиться с ускорением Реттенеггера и Маха и занял достойное четвертое место. Отставание от Риибера составило 1.04,7.

В пятницу и субботу Ильвес занял второе место на глазах у родной публики, серия из двух этапов продолжится в Лахти (Финляндия), в начале марта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.