11.02.2024, 16:02
ВИДЕО | Один из аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf потерпел крупное поражение от латвийского клуба
В воскресенье, 11 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннский клуб „Калев\Снабб“ проиграл дома латвийской команде „Огре“ (88:100).
Хозяева быстро вышли вперед и выигрывали со счетом 7:0, но после первой четверти „Калев/Снабб“ выигрывал со счетом 27:26. Во второй четверти преимуществом владели гости, которые перед перерывом выигрывали со счетом 47:43. В третьей четверти „Огре“ увеличил отрыв, и перед последней четвертью „Калев“ уступал со счетом 61:73. В итоге „Огре“ выиграл со счетом 100:88.