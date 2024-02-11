ВИДЕО | Один из аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf потерпел крупное поражение от латвийского клуба

Хозяева быстро вышли вперед и выигрывали со счетом 7:0, но после первой четверти „Калев/Снабб“ выигрывал со счетом 27:26. Во второй четверти преимуществом владели гости, которые перед перерывом выигрывали со счетом 47:43. В третьей четверти „Огре“ увеличил отрыв, и перед последней четвертью „Калев“ уступал со счетом 61:73. В итоге „Огре“ выиграл со счетом 100:88.