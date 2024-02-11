Баскетбол
11.02.2024, 16:02

ВИДЕО | Один из аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf потерпел крупное поражение от латвийского клуба

 

В воскресенье, 11 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннский клуб „Калев\Снабб“ проиграл дома латвийской команде „Огре“ (88:100).

Хозяева быстро вышли вперед и выигрывали со счетом 7:0, но после первой четверти „Калев/Снабб“ выигрывал со счетом 27:26. Во второй четверти преимуществом владели гости, которые перед перерывом выигрывали со счетом 47:43. В третьей четверти „Огре“ увеличил отрыв, и перед последней четвертью „Калев“ уступал со счетом 61:73. В итоге „Огре“ выиграл со счетом 100:88.

„Калев/Снабб“ занимают 16-е место с тремя победами и 20 поражениями. „Огре“, который выиграл 13 из 22 матчей в этом сезоне, борются за место в плей-офф и на данный момент занимают седьмое место.

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