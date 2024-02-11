Эстонский лыжник-фристайлер занял второе место на этапе Кубка Европы

В первой попытке Сорокин набрал 81 очко, во второй - 85,33. В третьей попытке он улучшил свой первый результат на одно очко - 82.

По словам 18-летнего лыжника-фристайлера, он может быть доволен соревнованиями, учитывая, что только что он вернулся после небольшого перерыва, связанного с травмой.

„Всегда хочется большего, но в этот раз целью было чистое и надежное выступление“, - сказал Сорокин.

Далее Сорокин вернется в Майрхофен (Австрия) для подготовки к этапу Кубка Европы в парковом заезде в Лааксе (Швейцария), который состоится в середине марта. В конце марта пройдет этап Кубок Европы в дисциплине биг-эйр, который пройдет в Санкт-Антоне (Австрия).

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