Эстонский биатлонист завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате Европы

В четверг 18-летний Кульбин занял третье место в индивидуальной гонке на 15 км, а в субботу повторил тот же подвиг в спринте на 10 км. Золото выиграл финн Артту Хейккинен, допустивший один промах, за ним следуют поляк Марцин Завол (2; +29,3), эстонский биатлонист Кульбин (1; +48,4).

Из других представителей Эстонии Ивар Вшивцев стал 58-м (4; +4.30,1), Расмус Тийслар - 68-м (3, +5.23,6), а его брат-близнец Рамсес Тийслар - 72-м (3; +5.51,4).

Сегодня будут разыграны медали в эстафетах на 9 км у девочек и 12 км у мальчиков.

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