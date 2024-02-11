Российские военные атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сбили 40 из 45 дронов

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности российские военные выпустили 45 ударных дронов типа „Шахед-136/131“ со стороны оккупированного Крыма — из Балаклавы и с мыса Чауда.

Силы украинской ПВО сбили 40 беспилотников. Дроны были уничтожены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей, сообщает Медуза.

Атака дронов длилась более пяти с половиной часов, сообщает командование Сил обороны юга Украины. Целью российского удара, по словам украинских военных, стала прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.

Зафиксировано попадание в один из объектов в Николаеве. В результате начался пожар, взрывной волной были повреждены близлежащие жилые дома, автомобили и газопровод. Сообщается об одном раненом.

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