ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии выиграл Суперкубок Ирландии

Действующий чемпион Ирландии „Шэмрок Роверс“ обыграл „Сент-Патрикс Атлетик“ со счетом 3:1 в матче за Суперкубок страны.

Маркус Поом вышел в стартовом составе, но был заменен после того, как первый тайм закончился со счетом 0:0. Во втором тайме голы в составе „Шэмрок Роверс“ забили Джошуа Хонохан и Тревор Кларк, который оформил дубль.

Обзор матча:

Для „Шэмрок Роверс“ новый сезон Премьер-лиги начнется в середине февраля.

Поом проводит свой второй сезон в составе чемпиона Ирландии. В прошлом сезоне футболист сборной Эстонии провел 30 матчей в Премьер-лиги, забив три гола и отдав шесть голевых передач.

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