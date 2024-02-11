Футбол
11.02.2024, 07:24

ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии выиграл Суперкубок Ирландии

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Маркус Поом
Маркус Поом
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Маркус Поом помог своему клубу „Шэмрок Роверс“ выиграть Суперкубок Ирландии.

Действующий чемпион Ирландии „Шэмрок Роверс“ обыграл „Сент-Патрикс Атлетик“ со счетом 3:1 в матче за Суперкубок страны.

Маркус Поом вышел в стартовом составе, но был заменен после того, как первый тайм закончился со счетом 0:0. Во втором тайме голы в составе „Шэмрок Роверс“ забили Джошуа Хонохан и Тревор Кларк, который оформил дубль.

Обзор матча:

Для „Шэмрок Роверс“ новый сезон Премьер-лиги начнется в середине февраля.

Поом проводит свой второй сезон в составе чемпиона Ирландии. В прошлом сезоне футболист сборной Эстонии провел 30 матчей в Премьер-лиги, забив три гола и отдав шесть голевых передач.

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