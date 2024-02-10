10.02.2024, 20:07
ФОТО | Чемпионат мира по биатлону: Весь пьедестал в мужском спринте достался Норвегии, Рене Цахкна - 36-й
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Стурла Лягрейд (Норвегия), преодолевший дистанцию без ошибок на огневых рубежах, стал чемпионом мира. Вторым стал Йоханнес Бё (Норвегия) (1; +3,5), третьим - Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) (1; +18,6). Первым не попал в число призеров француз Эрик Перро (+28,9; 1).
Лучшим из представителей Эстонии стал Рене Цахкна, занявший 36-е место (2; +2.52,8). Райдо Рянкель также квалифицировался в гонку преследования, заняв 51-е место (4; +3.26,6). Кристо Сиймер финишировал 64-м (4; +3.43,0).
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