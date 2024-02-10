ФОТО | Чемпионат мира по биатлону: Весь пьедестал в мужском спринте достался Норвегии, Рене Цахкна - 36-й

Стурла Лягрейд (Норвегия), преодолевший дистанцию без ошибок на огневых рубежах, стал чемпионом мира. Вторым стал Йоханнес Бё (Норвегия) (1; +3,5), третьим - Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) (1; +18,6). Первым не попал в число призеров француз Эрик Перро (+28,9; 1).

Лучшим из представителей Эстонии стал Рене Цахкна, занявший 36-е место (2; +2.52,8). Райдо Рянкель также квалифицировался в гонку преследования, заняв 51-е место (4; +3.26,6). Кристо Сиймер финишировал 64-м (4; +3.43,0).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .