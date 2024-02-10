СМИ: Число беженцев при „распаде Украины“ вырастет на 10 млн

В случае „распада Украины“ ее покинут еще около 10 миллионов человек, считает правительство Германии. О позиции официального Берлина издание Welt am Sonntag (WamS) пишет в субботу, 10 февраля, ссылаясь на парламентариев ФРГ и собеседников из области безопасности. Большинство беженцев в таком сценарии направятся в Западную Европу, а Германия станет одной из стран назначения, указали собеседники газеты.

Эксперт ХДС призвал расширить военную помощь ЕС Киеву

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал поддерживающие Киев государства существенно увеличить объем военной помощи Украине на фоне споров по этому вопросу в США. „Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового исхода из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным“, - предостерег политик в беседе с WamS.

Поток беженцев на фоне войны в Украине уже стал крупнейшим в Европе с 1940-х годов, отметил эксперт в области миграции Геральд Кнаус. По его оценке, если украинская сторона проиграет войну России, в Евросоюз прибудут гораздо больше 10 млн человек. Германия приняла уже более миллиона украинских беженцев с начала вторжения войск РФ в соседнее государство.

Михаэль Рот: Финансировать бюджет Украины и наращивать выпуск оружия в ЕС

Евросоюзу следует действовать более активно, если выделение помощи Киеву со стороны Вашингтона затянется, указал председатель комитета бундестага по иностранным делам Михаэль Рот. Целями являются „во-первых, финансирование украинского бюджета и реконструкции в долгосрочной перспективе, во-вторых, ускорение наращивания европейского производства вооружений и, в-третьих, закупка вооружений для Украины, особенно боеприпасов, не только в Европе, но и на мировом рынке“, пояснил Рот.