МНЕНИЕ | Ирина Янович: делать „хорошую мину при плохой игре“ – это самая важная работа оппозиции в Нарве(12)
7 февраля в Нарве состоялось заседание комиссии по образованию. На ней были приняты важные для города решения. Оппозиционные депутаты не согласились с тем, что не было проведено открытого обсуждения с горожанами об изменениях в программе развития муниципального образования. RusDelfi попросил прокомментировать ситуацию председателя городского собрания Нарвы Ирину Янович.
В производство городского собрания Нарвы пришли четыре проекта, которые касаются системы образования города. Данные проекты были обсуждены и поддержаны на комиссии по образованию, которая состоялась 7 февраля 2024 года. После выхода данных проектов самое активное свое внимание и негодование депутаты оппозиции направили на программу развития образования, назвав остальные вопросы как „прочее“. Это удивительное лицемерие, и подают информацию они так, как удобно и выгодно, лишь бы устроить „эмоциональный всплеск“ и побудить недовольство горожан.
Так вот о „прочем“: на комиссии по образованию были рассмотрены три важных для города, родителей и учителей проекта, по которым город ходатайствует о сохранении русского языка обучения в некоторых классах/группах школ и детских садов. От города планируется ходатайствовать о сохранении русского языка обучения, что позволяет закон, в специализированных четырех классах общеобразовательных школ и специализированных группах детских садов, в которых обучаются дети с особыми потребностями. Они и так по решению комиссии имеют определенные послабления в обучении, и для них смена языка обучения может быть психологической травмой.
Эти два вопроса со стороны комиссии были поддержаны. Единственным членом комиссии, который проголосовал против по вопросу сохранения русского языка обучения в специализированных группах детских садов, был депутат Денис Ларченко, который сейчас в соцсетях и устраивает эмоциональные всплески и выражает массу негодования.
Был поддержан также проект о том, чтобы ходатайствовать о сохранения русского языка обучения отдельно по годам до 2030, согласно плану перехода, определенного в законе об основной школе и гимназии.
Четвертым вопросом на комиссии был вопрос изменения программы развития образования города Нарва, в связи с предложением министерства образования участвовать в программе по строительству новой школы для нашего города.
Напомню, что первое инвестиционное предложение по строительству новой школы и дальнейшей реорганизации школьной сети город получил от министерства 12 июня 2023 года, когда у власти в городе была мэр Катри Райк и тот же самый депутат Денис Ларченко.
Ответ на данное предложение мэр Райк представила 26 июня 2023, в котором она согласилась с мнением министра и написала, что она „на одном видении с министром и согласна с тем, что сеть образования в Нарве необходимо реорганизовывать“. В своем ответе она дала знать министру о том, что работа с программой развития идет, а также в течение трех недель идет открытое обсуждение программы развития образования. Райк дала знать министру, что в июне 2022 года уже были приняты важные изменения в программе образования города, но, к сожалению, некоторые важные вопросы остались еще нерешенными. В своем ответе она указала также на то, что со стороны управы, которую она возглавляла, подготовлены предложения о закрытии двух школ с 2024 года. Райк отметила, что данные сложные решения необходимо принимать, чтобы двигаться дальше, и пообещала, что решения по изменению программы развития придут в горсобрание осенью 2023 года, а также дала согласие сформировать позицию в городском собрании по строительству новой школы в октябре-ноябре 2023 года.
Ну а теперь внимание, в июне 2023 года Катри Райк пишет, что позиция горсобрания будет исходить из того, что строительство новой школы будет строительством общего здания для Пяхклимяэской школы и школы Паю. Именно с этой даты было сформировано видение министерства в рамках данного проекта, и от этого видения министерство образования в переговорах с городом не отходит.
В своем письме она сообщила министерству, что на 23 августа 2023 года запланирована встреча с попечительскими советами школ Пяхклимяэ и Паю и с членами городского собрания (одним из которых является и Денис Ларченко, на тот момент он был в попечительском совете школы Паю).
Как горячо летом шло обсуждение программы развития наблюдал весь город. Устраивались открытые обсуждения в Нарвском колледже, обсуждалось закрытие школы Солдино и шестой школы. Все горожане были „подняты на уши“ и возбуждены, проходили пикеты, вся пресса работала на подачу именно этой новости, проходили сборы подписей за отставку и т.д. Все эти сотрясания, которые назывались тогда как открытые обсуждения, длились три месяца. Но, несмотря на это, в прессе она заявляла, что „Нарва на правильном пути“. И хотелось бы напомнить, что за программу развития тогда проголосовало только 15 депутатов правящего большинства (на тот момент фракция госпожи Райк, в которой был депутат Ларченко).
Все переговоры с министерством по строительству новой школы пошли по тому плану, который с министерством спланировала именно бывший мэр, и министерство ни на шаг не отходило от тех сроков и условий, которые были определены именно летом 2023 года.
11 сентября 2023 года Райк до получения вотума недоверия успевает дать ответ министерству, что документ по выдаче согласия и принятию инвестиционного предложения будет одобрен в городском собрании 19 октября 2023 года.
5 октября 2023 года городское собрание приняло решение об участии в инвестиционном проекте по строительство новой школы для Пяхклимяэ и Паю. За данное предложение проголосовало 23 депутата, в числе которых были члены нынешней оппозиции и Денис Ларченко тоже.
Что это? Лицемерие, игра в „сам дурак“ или непонимание того, что принимается в зале городского собрания, на управе и со стороны мэра. Нет, это просто хорошая возможность пошуметь, оскорбить и побудоражить горожан, показать свою бурную деятельность и переживания. О каких новых позициях в программе надо господину Ларченко и госпоже Райк еще поговорить, что обсудить? Они это начали, они это обсуждали, они за это голосовали. А сейчас - это „не я и хата не моя“.
Все, к чему мы сейчас пришли, договорено и спланировано еще в июне 2023 года. В связи с тем, что город в декабре сделал довольно серьезный шаг по реорганизации сети образования, а именно закрытие школы Солдино, министерство подтвердило, что у них нет сомнений в том, что город занимается реорганизацией, и поэтому не требует и не будет требовать сейчас еще каких-то серьезных решений. Министерство сейчас просит показать видение города, которое может быть на 2028 год при условии того, что новая школа будет построена. Только видение! Ни о каких решениях по закрытию или слиянию до 2028 года до того, как будет построено новое здание, речи не идет.
Удивительно читать об обвинениях от депутатов оппозиции, которые выбрали своими рабочими местами новые недавно построенные учреждения (одна - Тартуский университет, другой - новую государственную гимназию). Так почему же дети, обучающиеся в муниципальных школах города, не должны для себя получить такие же условия для учебы?
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