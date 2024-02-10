МНЕНИЕ | Ирина Янович: делать „хорошую мину при плохой игре“ – это самая важная работа оппозиции в Нарве

Напомню, что первое инвестиционное предложение по строительству новой школы и дальнейшей реорганизации школьной сети город получил от министерства 12 июня 2023 года, когда у власти в городе была мэр Катри Райк и тот же самый депутат Денис Ларченко.

Был поддержан также проект о том, чтобы ходатайствовать о сохранения русского языка обучения отдельно по годам до 2030, согласно плану перехода, определенного в законе об основной школе и гимназии.

Эти два вопроса со стороны комиссии были поддержаны. Единственным членом комиссии, который проголосовал против по вопросу сохранения русского языка обучения в специализированных группах детских садов, был депутат Денис Ларченко, который сейчас в соцсетях и устраивает эмоциональные всплески и выражает массу негодования.

Так вот о „прочем“: на комиссии по образованию были рассмотрены три важных для города, родителей и учителей проекта, по которым город ходатайствует о сохранении русского языка обучения в некоторых классах/группах школ и детских садов. От города планируется ходатайствовать о сохранении русского языка обучения, что позволяет закон, в специализированных четырех классах общеобразовательных школ и специализированных группах детских садов, в которых обучаются дети с особыми потребностями. Они и так по решению комиссии имеют определенные послабления в обучении, и для них смена языка обучения может быть психологической травмой.

В производство городского собрания Нарвы пришли четыре проекта, которые касаются системы образования города. Данные проекты были обсуждены и поддержаны на комиссии по образованию, которая состоялась 7 февраля 2024 года. После выхода данных проектов самое активное свое внимание и негодование депутаты оппозиции направили на программу развития образования, назвав остальные вопросы как „прочее“. Это удивительное лицемерие, и подают информацию они так, как удобно и выгодно, лишь бы устроить „эмоциональный всплеск“ и побудить недовольство горожан.

Ответ на данное предложение мэр Райк представила 26 июня 2023, в котором она согласилась с мнением министра и написала, что она „на одном видении с министром и согласна с тем, что сеть образования в Нарве необходимо реорганизовывать“. В своем ответе она дала знать министру о том, что работа с программой развития идет, а также в течение трех недель идет открытое обсуждение программы развития образования. Райк дала знать министру, что в июне 2022 года уже были приняты важные изменения в программе образования города, но, к сожалению, некоторые важные вопросы остались еще нерешенными. В своем ответе она указала также на то, что со стороны управы, которую она возглавляла, подготовлены предложения о закрытии двух школ с 2024 года. Райк отметила, что данные сложные решения необходимо принимать, чтобы двигаться дальше, и пообещала, что решения по изменению программы развития придут в горсобрание осенью 2023 года, а также дала согласие сформировать позицию в городском собрании по строительству новой школы в октябре-ноябре 2023 года.

Ну а теперь внимание, в июне 2023 года Катри Райк пишет, что позиция горсобрания будет исходить из того, что строительство новой школы будет строительством общего здания для Пяхклимяэской школы и школы Паю. Именно с этой даты было сформировано видение министерства в рамках данного проекта, и от этого видения министерство образования в переговорах с городом не отходит.

В своем письме она сообщила министерству, что на 23 августа 2023 года запланирована встреча с попечительскими советами школ Пяхклимяэ и Паю и с членами городского собрания (одним из которых является и Денис Ларченко, на тот момент он был в попечительском совете школы Паю).