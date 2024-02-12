Бывший советник Путина: последние 15 лет его главной идеей было расширение империи

Когда Путин занял пост в Кремле, его мышление было иным. Вначале, особенно в первые два-три года, с 2000-го по, скажем, 2003-й, Путин был явно заинтересован в интеграции с Западом. Он говорил о Европейском союзе, и, в частности, о НАТО, как публично, так и нет, утверждая, что он заинтересован в том, чтобы Россия стала полноправным членом НАТО. Он говорил об этом желании не раз и не два, а много раз, год за годом, причем в таком тоне, что если бы мы услышали его слова сейчас, 20 лет спустя, то были бы шокированы. Трудно представить, что это тогда говорил тот самый человек, который сейчас видит в НАТО главного врага. И очень важно, что главным и самым страшным врагом для него стал Запад. Он посвятил Западу несколько речей, в которых десятки раз в течение одного выступления называл Запад заклятым врагом России, Кремля и своим собственным.