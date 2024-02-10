ФОТО | Кристьян Ильвес снова занял второе место на этапе Кубка мира в Отепя!

Ильвес прыгнул на 97 метров и заработал 127,7 балла. Перед лыжной гонкой на 10 км он опережал Йоханнеса Лампартера на пять, а Ярла Магнуса Риибера и Томаса Реттенеггера на 10 секунд.

В лыжной гонке на 10 км Риибер, Лампартер и братья Реттенеггеры сразу же догнали Ильвеса, и лидирующая группа из пяти человек держалась вместе до последнего круга. Первым из группы выбыл Томас Реттенеггер, а на решающем подъеме выбыл и его младший брат Штефан Реттенеггер.

На финише состоялась захватывающая дуэль между Ильвесом и Риибером, в которой победил норвежец. Вслед за Ильвесом (+0,4) третьим стал Лампартер (+3,2), четвертым - Штефан Реттенеггер (+6,8), пятым - немец Йоханнес Ридцек (+27,9).

В воскресенье в Отепя состоится заключительный день эстонского этапа Кубка мира по лыжному двоеборью .

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