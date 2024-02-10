10.02.2024, 15:31
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „Садам“ одержал важную победу над латвийским клубом
В субботу, 10 февраля, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ обыграл дома латвийскую команду „Лиепая“ (83:79).
В первой четверти „Лейепая“ выигрывал в равной борьбе со счетом 21:20, но на перерыв команды ушли, когда „Садам“ выигрывал со счетом 45:36. После третьей четверти „Садам“ выигрывал с отрывом в десять очков, и хотя на последней минуте латыши сократили отставание до двух очков, на большее их не хватило.