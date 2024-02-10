Баскетбол
10.02.2024, 15:31

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „Садам“ одержал важную победу над латвийским клубом

 

В субботу, 10 февраля, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ обыграл дома латвийскую команду „Лиепая“ (83:79).

В первой четверти „Лейепая“ выигрывал в равной борьбе со счетом 21:20, но на перерыв команды ушли, когда „Садам“ выигрывал со счетом 45:36. После третьей четверти „Садам“ выигрывал с отрывом в десять очков, и хотя на последней минуте латыши сократили отставание до двух очков, на большее их не хватило.

В настоящее время „Садам“ находится в зоне плей-офф, занимая восьмое место. У них 12 побед и 12 поражений. „Лиепая“ (9-13) занимает десятое место.

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