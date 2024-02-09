ФОТО | Чемпионат мира по биатлону: В спринте весь пьедестал почёта заняли француженки, Томингас и Эрмитс в топ-30

В женском спринте первые четыре места заняли француженки. Золотая медаль досталась Жюлии Симон, которая прошла гонку без ошибок на огневых рубежах, опередив на 4,9 секунды Жюстин Брезаз-Буше (1 промах). Бронзовая медаль досталась Лу Жанмонно (1; +40,8). Софи Шово (1; +44,2) стала четвертой.

Лучшей в составе сборной Эстонии стала Туули Томингас, финишировавшая 24-й (+1.56,3). Регина Эрмитс также провела хорошую гонку. Эрмитс допустила два промаха и финишировала 25-й (+1.56,6). Сюзан Кюльм (2; +2.27,4), занявшая 41-е место, обеспечила сборной Эстонии в гонке преследования третье место. Йоханна Талихярм, допустившая два промаха, стала 63-й (+3.19,6).

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