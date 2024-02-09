Надеждин выбыл, но это не конец. Что предлагает оппозиция

„Ожидаемое решение. Никаких претензий к Центризбиркому нет“, - прокомментировал Борис Надеждин во время итогового заседания в ЦИК. Он пообещал опротестовать свой недопуск на выборы в Верховном суде. „Успехов вам на этом тернистом пути“, - ответила ему председатель ЦИК Элла Памфилова . Надеждин вряд ли сможет обжаловать через судебную инстанцию решение ЦИК, считает бывший претендент на пост президента России Екатерина Дунцова . В конце 2023 года она проходила тот же „тернистый путь“, что и Надеждин - Верховный суд признал законным ее недопуск на выборы . Политик считает, что так российские власти пытаются затянуть процесс обжалования и „эмоционально ослабить“ оппозицию. Но Дунцова призывает все равно приходить на „выборы без выбора“, так как антивоенное движение может продемонстрировать сплоченность иными способами. „Важно показать, что поддержка (Путина. - Ред.) не такая всеобщая, о которой нам говорят“, - заявила Дунцова.

Согласно отчету рабочей группы ЦИК, всего признали недействительными 9 147 подписей, из которых 858 забраковали из-за расхождения данных подписантов и информации из баз МВД, 2885 - из-за некорректной информации, связанной со сборщиками, 360 подписей собраны членами избирательных комиссий. В 11 случаях комиссия обнаружила в подписных листах за Надеждина данные умерших людей. По информации „Новая газета Европа“, часть команды Бориса Надеждина могла намеренно „вбросить“ поддельные подписи. Якобы это могли сделать представители партии „Гражданская инициатива“, от которой выдвигался на выборы Надеждин. Лидер партии Андрей Нечаев отрицает обвинения, назвав их „нелепыми“.

В течение трех дней его штаб „отбил“ лишь десятки подписей - выяснилось, что ЦИК некорректно оцифровал некоторые из записей сборщиков подписей. Надеждин попросил отложить вопрос о его регистрации еще на несколько дней, чтобы перепроверить остальные подписи. Но председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отказалась , заявив, что процедура соблюдена „с лихвой“.

Центризбирком в четверг, 8 февраля, отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России на выборах 2024 года . Больше пяти процентов подписей за Надеждина, котрый мог бы принять участие в президентской гонке как антивоенный кандидат , ЦИК признал недействительными.

Голосование без единого кандидата от оппозиции

После выбывания из борьбы Бориса Надеждина российская оппозиция сфокусировалась на агитации за „любого кандидата, кроме Путина“. В окончательной версии списка, помимо действующего главы государства, есть представители партий в Госдуме от так называемой системной оппозиции: Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии „Новые люди“. Ни один из них открыто не выступает против Путина, а партии, от которых они были выдвинуты на выборы, поддержали полномасштабное вторжение России в Украину.

Владислав Даванков - представитель „либеральной“ партии и самый молодой из всех кандидатов (39 лет). Слоган его предвыборной кампании: „Время новых!“, а доверенными лицами он выбрал своих ровесников с хорошей медийностью в России. Политологи считают, что электоральным ядром Даванкова будут люди младше 40 лет.

Даванков для оппозиции мог бы стать „компромиссной фигурой“ взамен Надеждина, говорит Дунцова, если бы он „в действительности“ стремился победить на выборах. Впрочем, она лично готова на диалог с тем кандидатом в президенты, который даст направление независимым наблюдателям от ее движения: „Если такие кандидаты есть, то я открыта для предложений и готова помочь организовать наблюдение“.

Власти постараются демотивировать протестный электорат

Политолог Дмитрий Орешкин предполагает, что часть „молодого и неопытного электората“, вдохновленного Дунцовой и Надеждиным, сейчас переживает „фрустрацию“. Они, как считает политолог, из-за отсутствия антивоенного кандидата склонны к политической апатии и предпочтут бойкотировать выборы, что позволит ритуальным оппонентам получить около 5%, гарантируя основному кандидату легкий выход к 80%-й поддержке. Орешкин подчеркивает, что при высокой явке и активности избирателей фальсифицировать выборы будет труднее: „Нарисовать можно около 20%, больше - очень сложно“.