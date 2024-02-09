Баскетбол
09.02.2024, 18:47

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: клуб „Кейла“ уверенно обыграл латвийскую команду

 

В пятницу 9 января , в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ обыграл дома латвийскую команду „Лиепая“ (97:89).

Клуб „Кейла“ заложил фундамент для победы, проведя сильную первую четверть, которая была выиграна со счетом 26:15. Первая половина встречи завершилась со счетом 57:41, и хотя перед заключительной четвертью „Лиепая“ все же смог сократить отставание до девяти очков, к моменту финальной сирены „Кейла“ выиграл со счетом 97:89.

„Лиепая“ занимает в турнирной таблице 10-е место с 9 победами и 12 поражениями, а клуб „Кейла“ - 11-е место с 9 победами и 15 поражениями.

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