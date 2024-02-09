09.02.2024, 18:47
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: клуб „Кейла“ уверенно обыграл латвийскую команду
В пятницу 9 января , в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ обыграл дома латвийскую команду „Лиепая“ (97:89).
Клуб „Кейла“ заложил фундамент для победы, проведя сильную первую четверть, которая была выиграна со счетом 26:15. Первая половина встречи завершилась со счетом 57:41, и хотя перед заключительной четвертью „Лиепая“ все же смог сократить отставание до девяти очков, к моменту финальной сирены „Кейла“ выиграл со счетом 97:89.