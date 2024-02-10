Бывший советник президента России: политика США искушала Путина начать агрессию в Украине
В вышедшем 6 января интервью Eesti Päevaleht, бывший советник Путина (с 2000 по 2005 года) Андрей Илларионов критикует политику Белого дома в преддверии начала полномасштабного вторжения России в Украину.
„Теперь поговорим о поведении Запада во время нынешней большой войны, - обратился к Илларионову основной владелец и основатель Delfi grupp, журналист Ханс Х. Луйк. - Украинская армия с каждым днем выпускает все меньше ракет. Мир не понимает того невидимого страха, который охватывает европейские правительства и особенно могущественное правительство США. Интересно, не навеян ли этот страх какой-нибудь кремлевской угрозой? Чем-то, что было сказано или показано главе ЦРУ Биллу Бернсу во время его странного визита в Москву перед войной. Могли ли ему рассказать, например, о совместных российско-китайских планах по космическому сотрудничеству, уничтожении американских спутников и вывода их с орбиты?“
„Вы затронули очень большую тему. У нас нет времени, чтобы обсудить даже малую часть этой огромной тайны, - ответил Андрей Илларионов. - Но, по сути, вы задаете самый важный вопрос о российско-украинской войне, потому что без этих загадочных отношений и переговоров с Кремлем некоторых членов нынешней администрации Байдена эта война никогда бы не случилась. Несомненно, главным виновником этой войны является Путин. Он преступник и гангстер, который хочет реализовать свои империалистические амбиции. Он пытается завоевать Украину, восстановить „историческую Россию“.
Без сомнения, он преступник, но он бы никогда не попытался реализовать свои амбиции, если бы Белый дом четко и открыто сказал: „Нет. Мы не позволим тебе этого сделать“. Вместо этого политика Белого дома, проводимая по многим каналам и на многих мероприятиях, десятках, если не сотнях мероприятий, была прямо противоположной! Это была политика, которая, по сути, искушала Путина начать агрессию в Украине. И важную роль в этой политике сыграли те самые встречи 2-3 ноября 2021 года в Москве с российскими властями директора ЦРУ Билла Бернса, включая его видеочат с Путиным.
Только после этого визита Путин начал реально готовиться к войне против Украины. Сам Бернс несколько раз говорил, что, побывав в Москве, в Кремле и поговорив со всеми этими людьми и с Путиным, он пришел к выводу, что Путин не готов к войне. Однако именно после визита директора ЦРУ и началась реальная подготовка к войне. Как нам известно из разведывательных источников, в то время Россия начала очень, очень быстро перебрасывать большое количество войск к российско-украинской границе и на Донбасс. В это время российский МИД также выдвинул ультиматумы в адрес НАТО и США. Кульминацией этой политики стало полномасштабное нападение на украинское государство 24 февраля 2022 года“.
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