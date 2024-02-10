Бывший советник президента России: политика США искушала Путина начать агрессию в Украине

„Теперь поговорим о поведении Запада во время нынешней большой войны, - обратился к Илларионову основной владелец и основатель Delfi grupp, журналист Ханс Х. Луйк. - Украинская армия с каждым днем выпускает все меньше ракет. Мир не понимает того невидимого страха, который охватывает европейские правительства и особенно могущественное правительство США. Интересно, не навеян ли этот страх какой-нибудь кремлевской угрозой? Чем-то, что было сказано или показано главе ЦРУ Биллу Бернсу во время его странного визита в Москву перед войной. Могли ли ему рассказать, например, о совместных российско-китайских планах по космическому сотрудничеству, уничтожении американских спутников и вывода их с орбиты?“

„Вы затронули очень большую тему. У нас нет времени, чтобы обсудить даже малую часть этой огромной тайны, - ответил Андрей Илларионов. - Но, по сути, вы задаете самый важный вопрос о российско-украинской войне, потому что без этих загадочных отношений и переговоров с Кремлем некоторых членов нынешней администрации Байдена эта война никогда бы не случилась. Несомненно, главным виновником этой войны является Путин. Он преступник и гангстер, который хочет реализовать свои империалистические амбиции. Он пытается завоевать Украину, восстановить „историческую Россию“.