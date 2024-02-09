МВД Финляндии хочет ужесточить условия для получения гражданства

Правительство намерено ужесточить основания для выдачи финского гражданства и изменить закон о гражданстве (kansalaisuuslaki).

МВД передало на экспертную оценку законопроект о продлении сроков проживания в стране для получения гражданства. Оценка должна быть вынесена до 4.3.2024.

Согласно законопроекту, срок проживания, необходимый для получения финского паспорта, будет продлен с нынешних пяти до восьми лет, сообщает МВД.

Реформа коснется также лиц, получивших статус международной защиты. Закон отменяет касающееся их исключение, связанное со сроком проживания.

Реформа закона о гражданстве должна пройти поэтапно в три ступени.

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