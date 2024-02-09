Правда ли, что губернатор Техаса посоветовал Байдену учиться у Путина умению работать в интересах страны?

У нас [в Техасе] через нашу границу каждый божий день проходит больше людей, чем приезжает в Нью-Йорк за неделю или месяц. Это возмутительно, что они говорят, будто ничего не могут с этим поделать. И наконец, Дана, факт в том, что есть только одна причина, по которой всё это происходит. Всё потому, что Джо Байден упразднил все четыре введённые Дональдом Трампом меры, которые привели к наименьшему числу случаев нелегального пересечения границы за 40 лет. Если бы только президент занимался настоящими внутренними проблемами, а не пытался бы играться с Путиным, у которого ему нужно поучиться работать в интересах страны, тогда всё бы было иначе. Ему нужно следовать иммиграционным законам. И если бы администрация Байдена соблюдала иммиграционные законы, принятые Конгрессом, то мэр Нью-Йорка, главы Нью-Джерси, Чикаго и т.д. не испытывали бы таких проблем.