Правда ли, что губернатор Техаса посоветовал Байдену учиться у Путина умению работать в интересах страны?
В феврале 2024 года в соцсетях и СМИ разошлась новость, что Грег Эббот поставил российского президента в пример американскому, сравнив качество их работы. Мы проверили, делал ли политик такое заявление.
Согласно новостным заметкам и постам в Telegram-каналах, губернатор Техаса Грег Эббот в интервью телеканалу Fox News высоко оценил деятельность Владимира Путина и призвал Джо Байдена равняться на российского коллегу. В качестве доказательства почти во всех подобных публикациях приводится короткий фрагмент выступления Эббота с русскими субтитрами. „Байдену нужно поучиться у Путина умению работать в интересах своей страны… Если бы только президент занимался настоящими внутренними проблемами и не пытался бы играть с Путиным, то всё было бы иначе“ — такие слова губернатора цитируют в большинстве постов. О предполагаемом высказывании Эббота сообщили телеканалы „Рен-ТВ“ (дважды) и „Царьград“, газеты „Московский комсомолец“, „Взгляд“ и „Известия“, радио Sputnik, а также издания EADaily, „Аргументы недели“, „Репортёр“, „Военное обозрение“, „Абзац“, „Блокнот Россия“, „Украина.ру“, „Ямал-Медиа“ и „Собственный корреспондент“.По данным сервиса TGStat, с 1 по 7 февраля в Telegram появилось около 1000 записей о предполагаемом заявлении техасского губернатора, в общей сложности набравшие более 10 млн просмотров. Виральный ролик или цитаты из него разместили каналы телеведущих Владимира Соловьёва (228 000 просмотров) и Руслана Осташко (110 000), а также „Операция Z: Военкоры русской весны“ (435 000), „Дмитрий Никотин“ (347 000), „Ne.Сахар“ (257 000), „Россия сейчас“ (255 000), „Быстро и точно“ (236 000), Colonelcassad (229 000), „Объясняет Readovka“ (220 000), Ateo Breaking (211 000), „Правдивости“ (170 000), „Дядя Слава“ (184 000), „Дмитрий Василец“ (169 000), „Путин в Telegram“ (157 000), Voblya (147 000), Rus_criminal (132 000), „Пул N3“ (122 000), „Пуля“ (116 000), „Первый народный“ (114 000), „Всевидящее око 🇺🇦 Украина | Новости“ (111 000, уже удалено), „Open Ukraine| Открытая Украина“ (дважды: 108 000 и 66 000), „Милитарист“ (88 000), „Русский формат“ (69 000), „Мисливец Егор“ (69 000), „Свежести“ (66 000), „Выпускайте Кракена!“ (65 000), „Яков Кедми“ (дважды: 64 000 и 57 000), Fox News Russia (59 000), „Политджойстик / Politjoystic“ (55 000), „Военный обозреватель“ (54 000), „Такер Карлсон“ (53 000), „Пономарь“ (45 000), „Сигнал“ (41 000), „ДНР Info“ (38 000) и др. Кроме того, сотни аналогичных постов были опубликованы во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и в „Дзене“ (тут, тут и тут).
Вирусный ролик длится 51 секунду, в его нижнем левом углу заметен логотип телеканала Fox News. На записи Эббот говорит:
У нас [в Техасе] через нашу границу каждый божий день проходит больше людей, чем приезжает в Нью-Йорк за неделю или месяц. Это возмутительно, что они говорят, будто ничего не могут с этим поделать. И наконец, Дана, факт в том, что есть только одна причина, по которой всё это происходит. Всё потому, что Джо Байден упразднил все четыре введённые Дональдом Трампом меры, которые привели к наименьшему числу случаев нелегального пересечения границы за 40 лет. Если бы только президент занимался настоящими внутренними проблемами, а не пытался бы играться с Путиным, у которого ему нужно поучиться работать в интересах страны, тогда всё бы было иначе. Ему нужно следовать иммиграционным законам. И если бы администрация Байдена соблюдала иммиграционные законы, принятые Конгрессом, то мэр Нью-Йорка, главы Нью-Джерси, Чикаго и т.д. не испытывали бы таких проблем.
„Проверено“ нашло полную версию выступления губернатора Техаса на сайте и YouTube-канале Fox News, где ролик был опубликован ещё 4 января 2024 года. Он длится четыре с половиной минуты, и в начале ведущая Дана Перино просит политика-республиканца прокомментировать действия мэров и губернаторов от Демократической партии США в связи с ростом числа мигрантов, прибывших в их города и штаты через Техас.
Эббот разделил свой ответ на три части. Во-первых, по его словам, миграционный кризис, обострившийся в январе 2024 года, продемонстрировал враждебность демократов по отношению к мигрантам. „Они якобы ждут их прихода, а когда те на самом деле приходят, говорят: „Не-не-не, они нам тут не нужны. Отправляйте их обратно в Техас““, — утверждает Эббот. Во-вторых, политик считает, что в штатах, где на выборах побеждают демократы, достаточно места для мигрантов: „Это абсурд думать, что в Нью-Йорке или Нью-Джерси нет места. Они думают, что в техасских Игл-Пассе или Дель-Рио есть?“ После этой фразы техасский губернатор начинает произносить слова из вирусного ролика, однако они частично отличаются.
Начало (до отметки 00:28) и концовка (00:40–00:51) речи Эббота из распространяемого в Рунете видео полностью совпадают с тем, что губернатор говорит на записи от Fox News (01:11–01:39 и 01:46–01:57 соответственно). Однако фрагмент вирусного ролика с упоминанием Путина (00:28–00:39) полностью отсутствует в версии американского телеканала. Различия приходятся на те секунды, когда вместо Эббота на экране демонстрируют кадры с нелегальными мигрантами (01:40–01:45). В оригинале губернатор, когда его лицо не показывали, перечислял меры, принятые администрацией Трампа для борьбы с нелегальной миграцией: Remain in Mexico, Title 42, Catch and Release и строительство стены на границе с Мексикой.
Поскольку вирусный ролик распространяли и в англоязычном сегменте интернета, на него обратили внимание фактчекеры Reuters. „Я могу подтвердить, что звук был изменён и такой части интервью не было“, — сообщил агентству в электронном письме представитель Fox News. Хейли Кроу, помощница пресс-секретаря офиса Эбботта, в ответ на просьбу о комментарии прислала Reuters ролик Fox News и стенограмму интервью губернатора, где Путин не упоминается. В свою очередь, фактчекеры Newsweek заметили странность в вызвавшем ажиотаж фрагменте: говоря о президенте Байдене, губернатор не произносит артикль the, как этого требует английская грамматика (If only president вместо If only the president).
Отрывок из интервью Fox News, который, вероятно, и стал непосредственной основой для подделки, в начале января был выложен на официальном YouTube-канале Эббота и в его аккаунте в соцсети X, однако этот ролик почти на шесть секунд короче. Дело в том, что вмонтированный в видео фрагмент с упоминанием Путина длиннее тех слов губернатора, которые он произносил на самом деле, поэтому создателям подделки пришлось вмонтировать дополнительный видеоряд (00:34–00:40). Для этого были использованы прошлогодние кадры пересечения мигрантами американо-мексиканской границы. Кроме того, на монтаже в ролике стёрли пометку о том, что кадры в американском городе Игл-Пасс были сняты в воскресенье.
В иноязычных сегментах Сети сфабрикованный ролик распространяется сразу с русскими субтитрами, из чего можно сделать вывод, что впервые его опубликовали в Рунете. При этом однозначно определить первоисточник затруднительно: в подписях к видео использовали несколько вариантов написания фамилии Эббот (или не упоминали её вовсе), по-разному переводили и приписанные политику слова. Наиболее ранний пост, который отследило „Проверено“, появился 1 февраля в 16:47 по московскому времени в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (130 000 просмотров). Этот канал упоминался в более чем 100 наших разборах.
Таким образом, губернатор Техаса Грег Эббот не советовал Байдену поучиться у Путина умению работать в интересах своей страны. Подтверждающее эти слова видео было сфабриковано с помощью голоса, скорее всего, сгенерированного нейросетью. Ранее авторы фейков не раз использовали подобные ИИ-технологии: например, имитировали речь актёра Тома Круза и мэра Денвера Майка Джонстона.
Итог: Фейк