Правда ли, что губернатор Техаса посоветовал Байдену учиться у Путина умению работать в интересах страны?

Начало (до отметки 00:28) и концовка (00:40–00:51) речи Эббота из распространяемого в Рунете видео полностью совпадают с тем, что губернатор говорит на записи от Fox News ( 01:11 – 01:39 и 01:46 – 01:57 соответственно). Однако фрагмент вирусного ролика с упоминанием Путина (00:28–00:39) полностью отсутствует в версии американского телеканала. Различия приходятся на те секунды, когда вместо Эббота на экране демонстрируют кадры с нелегальными мигрантами ( 01:40 – 01:45 ). В оригинале губернатор, когда его лицо не показывали, перечислял меры, принятые администрацией Трампа для борьбы с нелегальной миграцией: Remain in Mexico , Title 42 , Catch and Release и строительство стены на границе с Мексикой.

Поскольку вирусный ролик распространяли и в англоязычном сегменте интернета, на него обратили внимание фактчекеры Reuters. „Я могу подтвердить, что звук был изменён и такой части интервью не было“, — сообщил агентству в электронном письме представитель Fox News. Хейли Кроу, помощница пресс-секретаря офиса Эбботта, в ответ на просьбу о комментарии прислала Reuters ролик Fox News и стенограмму интервью губернатора, где Путин не упоминается. В свою очередь, фактчекеры Newsweek заметили странность в вызвавшем ажиотаж фрагменте: говоря о президенте Байдене, губернатор не произносит артикль the, как этого требует английская грамматика (If only president вместо If only the president).