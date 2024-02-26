За рубежом
26.02.2024, 08:47

ВТОРОЙ ГОД ВОЙНЫ В ФОТОГРАФИЯХ | „Единственный экспортный товар России — это война. Украинцы будут бороться до конца“

 

2023 год в фотографиях Рауно Волмара: что происходило на украинском фронте и в тылу.

В Киеве, Харькове, Бахмуте, Угледаре, Херсоне, Изюме и других городах и селах нашфотограф встречался с украинцами, которые по сей день претерпевают лишения и борются в том числе и за нашу свободу.

Второй год войны прошел под сенью смешанных эмоций: оптимизм в начале года после освобождения части оккупированных территорий и ожидание летнего контрнаступления сменились разочарованием западных стран тем, что серьезного прорыва на фронте так и не случилось. Украинским военным не до разочарований. У них нет иного выбора, кроме как сражаться до победы.

31 декабря 2022 года, Киев. Невероятно громкий и мощный взрыв, эхо которого несколько секунд прокатывается по всему городу, стены отеля слегка вздрагивают. Ракета! У меня появляется мысль, что она не последняя, и я лезу в сумку за фотоаппаратом. И все повторяется: огромной силы взрыв и грохот на весь город. Подхожу к окну и вижу поднимающийся из-за домов столб дыма, в небе на моих глазах растворяется инверсионный след ракеты. Выбегаю на улицу, чтобы поскорее добраться до места, куда она попала.

RusDelfi
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