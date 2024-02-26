ВТОРОЙ ГОД ВОЙНЫ В ФОТОГРАФИЯХ | „Единственный экспортный товар России — это война. Украинцы будут бороться до конца“

В Киеве, Харькове, Бахмуте, Угледаре, Херсоне, Изюме и других городах и селах нашфотограф встречался с украинцами, которые по сей день претерпевают лишения и борются в том числе и за нашу свободу.

Второй год войны прошел под сенью смешанных эмоций: оптимизм в начале года после освобождения части оккупированных территорий и ожидание летнего контрнаступления сменились разочарованием западных стран тем, что серьезного прорыва на фронте так и не случилось. Украинским военным не до разочарований. У них нет иного выбора, кроме как сражаться до победы.