ВИДЕО | Как живут люди на западной границе России и что они думают об Эстонии и НАТО?
Еще недавно ездившие в Европу по рабочим делам и на выходные жители Пскова, Выборга, Ивангорода теперь оказались на передовой новой Холодной войны. В последние недели в Европе много говорят о новой стратегии отношений с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что надо вооружаться и возвращать призыв, страны Балтии собираются строить на границе 600 бункеров, а НАТО проводит в регионе крупнейшие учения. Как в новой реальности живут люди на северо-западе России и есть ли у них ощущение, что НАТО за рекой — это враг у ворот? Обо всем этом идет речь в новом выпуске „Редакции“.
Журналисты „Редакции“ приехали в приграничный Псков и пообщались с местными жителями. Что они думают об эстонцах и финнах на фоне масштабных натовских учений? И боятся ли псковичи НАТО?
Татьяна Пасман, депутат Псковской городской думы от партии „Яблоко“ отмечает, что никакого страха по поводу соседства со странами НАТО не испытывают. „С какого перепугу псковичам бояться? Многие годы мы ездили в Эстонию по дороге, рядом с еоторой находилась часть. И все видели, что никакой серьезной опасности это нам не представляло. Это - политическая ситуация, это государство выстраивает такую систему взаимооьношений с, как сейчас принято говорить, недружественными странами“.
Предприниматель Алексей Максимов отвечает на вопрос о том, не страшно ли жить рядом с „врагом у ворот“ с улыбкой: „Такого нету. Враг у ворот? Многие ходят и видят этого „врага“ каждый день. Помню, как еще до всех событий встретил в Вярска американских военнослужвщих - приезали „отдохнуть“. Ну такой это враг, условный“
Смотрите выпуск полностью ниже.
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