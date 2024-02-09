ВИДЕО | Как живут люди на западной границе России и что они думают об Эстонии и НАТО?

Еще недавно ездившие в Европу по рабочим делам и на выходные жители Пскова, Выборга, Ивангорода теперь оказались на передовой новой Холодной войны. В последние недели в Европе много говорят о новой стратегии отношений с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что надо вооружаться и возвращать призыв, страны Балтии собираются строить на границе 600 бункеров, а НАТО проводит в регионе крупнейшие учения. Как в новой реальности живут люди на северо-западе России и есть ли у них ощущение, что НАТО за рекой — это враг у ворот? Обо всем этом идет речь в новом выпуске „Редакции“.