МНЕНИЕ | Как Путин матом ругался и американского журналиста истории учил

Более чем двухчасовое интервью Владимира Путина появилось на канале TCN американского журналиста Такера Карлсона. Кремль устроил целый недельный пресс-тур для американца с походами на балет и осмотрами достопримечательностей красавицы-Москвы. Венцом поездки стала его беседа с Владимиром Путиным. В итоге - получился разговор слепого с глухим. Российский президент говорил только то, что хочет и почти не отвечал на вопросы, которые ему задавали. Думаю, что американской аудитории эта беседа не будет интересна, а само видео до конца посмотрят только те, кому это нужно по работе – журналисты и политики.