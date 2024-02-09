Мнение
09.02.2024, 17:10

МНЕНИЕ | Как Путин матом ругался и американского журналиста истории учил

 
Получился разговор слепого с глухим
Сергей Ковальченко
Президент России Владимир Путин дает интервью журналисту Такеру Карлосну
Президент России Владимир Путин дает интервью журналисту Такеру Карлосну
ФОТО: Gavriil Grigorov | Scanpix

Традиционно был большой кусок эфира, посвященный современной Украине. По словам Путина, первый переворот был совершен в стране во время выборов Янукович-Ющенко, когда коварные США сделали все, чтобы „законно избранный Янукович“ не стал президентом. Дальше мы уже всё знаем: про госпереворот, „киевский режим“, вмешательство США. „Хочется сказать: вы кто такие?“, - обратился Путин к американцам приняв позу пахана.

Более чем двухчасовое интервью Владимира Путина появилось на канале TCN американского журналиста Такера Карлсона. Кремль устроил целый недельный пресс-тур для американца с походами на балет и осмотрами достопримечательностей красавицы-Москвы. Венцом поездки стала его беседа с Владимиром Путиным. В итоге - получился разговор слепого с глухим. Российский президент говорил только то, что хочет и почти не отвечал на вопросы, которые ему задавали. Думаю, что американской аудитории эта беседа не будет интересна, а само видео до конца посмотрят только те, кому это нужно по работе – журналисты и политики.

Прилетевшего в Москву Карлсона обхаживали так, как будто он центр вселенной. Российская пропаганда с восторгом следила за каждым шагом любимца Дональда Трампа. Телезрителям и пользователям соцсетей сообщали о том, какой балет посетил телеведущий, куда ходил, с кем встретился, а кому отказал. В сети появились смешные мемы, например: „Такер Карлсон покакал!“, настолько пристально кремлевская обслуга следила за ним.

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RusDelfi
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