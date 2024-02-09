МНЕНИЕ | Как Путин матом ругался и американского журналиста истории учил
Традиционно был большой кусок эфира, посвященный современной Украине. По словам Путина, первый переворот был совершен в стране во время выборов Янукович-Ющенко, когда коварные США сделали все, чтобы „законно избранный Янукович“ не стал президентом. Дальше мы уже всё знаем: про госпереворот, „киевский режим“, вмешательство США. „Хочется сказать: вы кто такие?“, - обратился Путин к американцам приняв позу пахана.
Более чем двухчасовое интервью Владимира Путина появилось на канале TCN американского журналиста Такера Карлсона. Кремль устроил целый недельный пресс-тур для американца с походами на балет и осмотрами достопримечательностей красавицы-Москвы. Венцом поездки стала его беседа с Владимиром Путиным. В итоге - получился разговор слепого с глухим. Российский президент говорил только то, что хочет и почти не отвечал на вопросы, которые ему задавали. Думаю, что американской аудитории эта беседа не будет интересна, а само видео до конца посмотрят только те, кому это нужно по работе – журналисты и политики.