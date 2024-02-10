Директор Вирумааского колледжа получила государственную награду. „Нам нужны люди, которые смогут развивать науку“

Маре Роозилехт проработала в Вирумааском колледже и в других учебных учреждениях уже больше 30 лет. Она была преподавателем математики и информатики, заведующей центром реальных дисциплин и с 2007 года директором по развитию. Но она все равно удивилась своей награде.

– Эта премия стала очень неожиданной для меня, я даже никогда не мечтала об этом. Когда меня поздравили утром, это был шок. Ко мне на интервью должен был прийти журналист, чтобы мы поговорили о планах колледжа и о справедливом переходе. И он пришел: с цветами! Я готовилась к интервью, а не к поздравлению. У меня даже дар речи пропал.

– Какой самый большой вызов для вас сейчас в работе?

– Это переход на эстоноязычное образование. У нас в колледже хотят учиться многие молодые люди, но если они не владеют эстонским в достаточной мере, то они не могут у нас учиться. И это очень жаль. Приходят умные, интересные ребята, мы хотели бы их учить, но незнание эстонского ограничивает их возможности. В нашем регионе нужны молодые специалисты. Если бы к нам приходили молодые люди после гимназий, профтехучилищ, они бы получали современные профессии, их бы сразу брали работать на предприятия. Сейчас у многих работающих специалистов очень зрелый возраст. Компаниям нужны молодые специалисты с дигитальными навыками, новыми знаниями. Наши выпускники находят работу легко. Их сразу берут, они получают хорошую зарплату, делают быстро карьеру. У нас сейчас проходят обучение 340 студентов. Две трети из них – работающие люди, они учатся по выходным. Мы, конечно, заинтересованы в выпускниках гимназий, но нужно, чтобы они владели эстонским языком.