Директор Вирумааского колледжа получила государственную награду. „Нам нужны люди, которые смогут развивать науку“
Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, который находится в Кохтла-Ярве, получила государственную награду. RusDelfi спросил Маре, какие главные вызовы в своей работе она видит и как сейчас меняется деятельность колледжа.
Маре Роозилехт проработала в Вирумааском колледже и в других учебных учреждениях уже больше 30 лет. Она была преподавателем математики и информатики, заведующей центром реальных дисциплин и с 2007 года директором по развитию. Но она все равно удивилась своей награде.
– Эта премия стала очень неожиданной для меня, я даже никогда не мечтала об этом. Когда меня поздравили утром, это был шок. Ко мне на интервью должен был прийти журналист, чтобы мы поговорили о планах колледжа и о справедливом переходе. И он пришел: с цветами! Я готовилась к интервью, а не к поздравлению. У меня даже дар речи пропал.
– Какой самый большой вызов для вас сейчас в работе?
– Это переход на эстоноязычное образование. У нас в колледже хотят учиться многие молодые люди, но если они не владеют эстонским в достаточной мере, то они не могут у нас учиться. И это очень жаль. Приходят умные, интересные ребята, мы хотели бы их учить, но незнание эстонского ограничивает их возможности. В нашем регионе нужны молодые специалисты. Если бы к нам приходили молодые люди после гимназий, профтехучилищ, они бы получали современные профессии, их бы сразу брали работать на предприятия. Сейчас у многих работающих специалистов очень зрелый возраст. Компаниям нужны молодые специалисты с дигитальными навыками, новыми знаниями. Наши выпускники находят работу легко. Их сразу берут, они получают хорошую зарплату, делают быстро карьеру. У нас сейчас проходят обучение 340 студентов. Две трети из них – работающие люди, они учатся по выходным. Мы, конечно, заинтересованы в выпускниках гимназий, но нужно, чтобы они владели эстонским языком.
Хотя сейчас уже ситуация получше. Мы не можем принять примерно одну десятую часть желающих у нас учиться, а раньше, пять лет назад, больше половины тех, кто хотел поступать к нам, не могли говорить на эстонском. Поэтому считаю, что гимназии делают хорошо свою работу. Но у выпускников профтехучилищ проблемы с языком остались. Я рада, что будет переход на эстоноязычное образование, и что за него серьезно взялись.
– Какие есть хорошие новости?
– Через фонд Справедливого перехода мы получаем поддержку как организация сферы образования. Мы можем открывать новые специальности. Осенью 2023 года мы открыли магистратуру по зеленым энерготехнологиям. Был большой конкурс. Пришел 41 человек. Для магистратуры это много. А осенью этого года мы открываем две новые специальности. Одна – это ступень магистратуры – „Устойчивая промышленность“. Мы будем готовить людей, которые должны внедрять новые технологии на промышленных предприятиях, которые уменьшат негативное влияние на окружающую среду. Вторая специальность, которую открываем, на уровне бакалавриата – „Устойчивое предпринимательство и циркулярная экономика“. Это актуальная тема, таких специалистов еще нет. Надо следить за новыми законами, знать много нюансов, которые появляются вот только сейчас. Есть и другие специальности. Многие молодые люди боятся технических специальностей, а в этом направлении и экономика, и предпринимательство, и зеленые технологии, то есть не так много математики и физики.
Еще из новостей – у нас начинают работать почти 10 научно-исследовательских групп, в том числе по направлениям: энергетика, автоматизация, промышленность 4.0., химия и др. И в этих научных группах мы также будем растить своих докторантов, которые, надеюсь, потом у нас останутся работать и будут развивать науку дальше.
– Хватает ли вам преподавателей, тем более, что направления совершенно новые?
– Мы ищем специалистов, весь 2023 год и сейчас тоже я продолжаю вести собеседования, но люди не хотят к нам идти на полную ставку обычно. Мы находим специалистов из университетов, они приезжие, ведут 1-2 предмета. Но нам нужны люди, которые будут находиться на месте, кто сможет развивать конкретную область. На перспективу я вижу так, что наши выпускники получат докторскую степень и смогут вернуться к нам заниматься наукой, получать хорошую зарплату при этом.
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