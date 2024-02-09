Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному и Буданову

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины генералу Валерию Залужному. Документ в пятницу, 9 февраля, опубликовал офис Зеленского. Залужный накануне покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

В указе президента сказано, что Залужный отмечен „за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу“. Кроме того, Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову. Вместе со званием Героя Украины Залужному и Буданову вручили ордена „Золотая Звезда“.

Зеленский предложил Залужному „быть в команде“

Днем ранее в Telegram-каналах Зеленского и Залужного появилась информация об их встрече. В посте президента говорилось, что он поблагодарил главнокомандующего за два года защиты Украины и предложил ему „и в дальнейшем быть в команде“.

Валерий Залужный в своем посте отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024-го. „Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям“. По результатам встречи, написал Залужный, „принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии“.

В конце ноября 2023 года британский журнал The Economist писал об „ужасных“ отношениях между Зеленским и Залужным. Их резкое ухудшение журналисты со ссылкой на высокопоставленного украинского собеседника объясняли затянувшимся украинским контрнаступлением, которое „пошло не по плану“. Перед этим в том же журнале вышло интервью на тот момент главкома ВСУ, в котором он выразил мнение, что война с Россией „зашла в тупик“.

Новый главком ВСУ уже имеет звание Героя Украины