Хоккей
09.02.2024, 14:45

ВИДЕО | Отборочный олимпийский турнир: Хорошо начавшая игру сборная Эстонии по хоккею потерпела второе поражение подряд

 

В пятницу, 9 января на отборочном олимпийском турнире в Польше сборная Эстонии по хоккею проиграла Южной Корее со счетом 2:4 (1:1; 0:1; 1:2).

На 10-й минуте стартового отрезка Максим Ловков с передач Даниила Кулинцева и Роланда Лухта открыл счёт в матче. Спустя 2 минуту Хи Ду Нем сравнял счет.

На первых же секундах второго периода Чонг Мин Ли вывел Южную Корею вперед. На 9-й минуте третьего периода Ан Джин-Ху реализовал большинство и сделал счет 1:3, Спустя полторы минуты уже Марк Вийтанен реализовал большинство и сократил отставание в счете, но через минуту Шин Санг-Хун снова увеличил преимущество азиатской сборной до двух шайб. На последних минутах третьего периода эстонские хоккеисты создали несколько опасных моментов, но изменить ход встречи не удалось.

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