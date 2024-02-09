ВИДЕО | Отборочный олимпийский турнир: Хорошо начавшая игру сборная Эстонии по хоккею потерпела второе поражение подряд

На первых же секундах второго периода Чонг Мин Ли вывел Южную Корею вперед. На 9-й минуте третьего периода Ан Джин-Ху реализовал большинство и сделал счет 1:3, Спустя полторы минуты уже Марк Вийтанен реализовал большинство и сократил отставание в счете, но через минуту Шин Санг-Хун снова увеличил преимущество азиатской сборной до двух шайб. На последних минутах третьего периода эстонские хоккеисты создали несколько опасных моментов, но изменить ход встречи не удалось.