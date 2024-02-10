Аутоиммунные заболевания: почему иммунная система человека атакует свои собственные ткани и органы?

У женщин расположенность немного больше, чем у мужчин. Но причин возникновения очень много - нет одного точного фактора. Люди могут жить в одинаковых условиях, работать вместе, но у одних болезнь проявится, а у других нет.

Однозначно отметить сложно, так как разные аутоиммунные заболевания возникают по разным причинам. В той или иной мере общая причина возникновения кроется в сочетании наследственных и внешних факторов. Но важность этих факторов у каждой болезни разная. Например, в случае целиакии наследственность играет очень важную роль. В то же время у других аутоиммунных заболеваний, у того же рассеянного склероза, наследственность относится к факторам риска, но не является первостепенной. Есть и еще целый ряд внешних факторов - например, получение Д-витамина, курение, работа с тяжелыми металлами и, что особенно важно в последнее время, перенесенные вирусные заболевания. Все это может изменить поведение иммунной системы человека. Влияние наследственности в этом плане очень интересно изучать на примере близнецов. Результаты исследований показывают, что в их случае наследственные гены не играют такой большой роли в вопросе возникновения аутоиммунных заболеваний. Лишь у четверти близнецов наблюдается одна и та же болезнь, у 75% этого нет.

В неврологии самыми распространенными являются, например, рассеянный склероз - болезнь молодых людей, ревматический артрит, целиакия, диабет первого типа и другие. На данный момент известно о 80 различных заболеваниях, имеющих аутоиммунный генез. От 5 до 8 процентов всего населения планеты страдают от того или иного аутоиммунного заболевания.

Говоря простым языком, это когда иммунная система человека начинает атаковать собственные ткани и органы, ошибочно считая, что это связано с внешним вирусом или бактерией. Организм словно борется сам с собой, не умея или разучившись различать чужеродных агентов и собственные клетки.

Аутоиммунных заболеваний очень много. А у них есть какие-то общие симптомы?

И да, и нет. Если немного затронуть историю, то есть аутоиммунные заболевания, известные уже около 150 лет - тот же рассеянный склероз, например. Но есть и совершенно новые аутоиммунные заболевания, которые открыли совсем недавно - пять-девять лет назад. Это еще раз доказывает, что развитие аутоиммунных заболеваний очень разное: есть те, что начинаются довольно неожиданно (рассеянный склероз) и быстро развиваются. А есть и те, что внезапно возникают, но развиваются очень-очень медленно, в течение многих лет, но в основе все равно доказан аутоиммунный генез.

Очень важно подчеркнуть, что если в случае многих неврологических заболеваний, как, например, деменция или амиотрофический склероз, лекарства как такового нет, то аутоиммунные заболевания можно лечить. И это очень большая и существенная разница. Важно также то, что некоторые аутоиммунные заболевания проявляются в очень тяжелой форме, и если не знать, что эта болезнь поддается лечению, можно опустить руки. Поэтому очень важно знать о болезни, подтвердить ее и применять лечение.

А лечение - оно облегчает симптомы или можно полностью излечиться от аутоиммунного заболевания?

Есть два типа лечения. Одно действительно направлено на облегчение симптомов, когда мы внезапно и на короткий срок влияем на работу иммунной системы. Есть два варианта, как это сделать. Первый вариант: очищаем кровь (обмен плазмы) и забираем из крови антитела, которые вызывают эту болезнь. Второй вариант: сдерживаем иммунную систему, используя определенные гормоны или иммуноглобулин. В результате этого болезнь может отступить. Но в наше время уже четко ясно, что необходимо сильное иммунное лечение, которое в случае определенных болезней точно нужно применять. Некоторых пациентов надо сначала какое-то время понаблюдать и только тогда решать, стоит ли применять иммунное лечение. Примечательно то, что в Эстонии все лекарства доступны, так что никто без лечения не остается.