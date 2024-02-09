В Санкт-Петербурге нашли мертвым на полигоне каратиста. С пулей в голове

Следственный комитет России по Ленинградской области сообщил, что тело Конева было обнаружено на территории полигона „Невский“ в поселке Песочный около мишеней для стрельбы с пулевым ранением головы. В „Невском“ Конев подрабатывал инструктором по стрельбе. Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“, проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, для этого были назначены все необходимые экспертизы.

Согласно информации телеграм-канала Baza, днем 7 февраля начальник спорткомплекса „Невский“ на Пионерской улице совершал обход территории и увидел Конева на площадке для стрельбы: мужчина лежал на снегу без сознания. Прибывшая скорая помощь не смогла его спасти. На месте происшествия следствие не нашло признаков насильственной смерти, однако позже, во время вскрытия, у мужчины было обнаружено пулевое ранение в голову, сообщает Sportmail.

По информации телеканала „78“, в голове функционера обнаружена пуля от автомата Калашникова. По одной из версий, пуля рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне. По словам жены погибшего, за какое-то время до смерти Конев сообщил ей, что планирует отправиться на полигон, чтобы обстрелять карабин. „У него планировалась охота“, — сказала супруга президента федерации. Она добавила, что муж обещал вернуться домой через пару часов, но этого не произошло.

57-летний Виталий Конев был президентом федерации карате Санкт-Петербурга в течение десяти последних лет — с 2013 года. Он носил звания мастера спорта по карате, мастера спорта России международного класса по практической стрельбе и становился бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе. Помимо президентства Конев занимал должность председателя тренерского совета и главного тренера Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.

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