Секретарь СНБО Украины заявил, что в разбившемся под Белгородом самолете Ил-76 не было военнопленных

„Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве“, — заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО предположил, что если бы на борту самолета действительно были украинские военнослужащие, то российская сторона не преминула бы продемонстрировать бы кадры с погибшими, а сейчас, по его мнению, „показать нечего“.

Украинская сторона, добавил он, не знает, живы ли в настоящий момент пленные, которых должны были обменять 24 января.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе села Яблоново в Белгородской области. Минобороны России заявило, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину. Власти Украины подтвердили, что обмен пленными готовился, но подчеркнули, что у них нет данных о том, были ли на борту военнослужащие ВСУ.

Следственный комитет России объявил, что самолет был сбит ракетой американского комплекса Patriot, выпущенной из района населенного пункта Липцы Харьковской области. О том, что Ил-76 был поражен ракетой из американского комплекса, также заявил Владимир Путин, допустив, что ВСУ могли сбить самолет по неосторожности. О том, что Ил-76 был сбит ракетой ЗРК Patriot, также на условиях анонимности сообщили The New York Times американские чиновники.

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