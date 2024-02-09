ВИДЕО | Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника

Встреча завершилась со счетом 0:2. Как сообщает Marca, когда после игры португалец уходил с поля в раздевалку, несколько фанатов „Аль-Хиляля“ бросили в него шарфы с символикой своего клуба. Роналду поднял один из этих шарфов, засунул в шорты и выбросил обратно, сообщает РБК.

Во время матча фанаты „Аль-Хиляля“ регулярного скандировали имя аргентинца Лионеля Месси, когда Роналду касался мяча. Португалец даже один раз им ответил, заявив: „Я Криштиану, а не Месси“.

Роналду провел первый матч после того, как восстановился от травмы. Португалец отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.Роналду, которому 5 февраля исполнилось 39 лет, в прошлом году забил 54 гола за „Ан-Наср“ и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.

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