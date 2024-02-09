ФОТО | Кристьян Ильвес занял второе место на домашнем этапе Кубка мира по лыжному двоеборью!

В день открытия этапа КМ в Отепя в лыжной гонке на 10 км стартовало 48 спортсменов. Кристьян Ильвес оставался в первой пятерке на протяжении всей гонки и продемонстрировал хорошую скорость во время финального ускорения, заняв четвертое место. Проигрыш победителю лыжной гонки Ярлу Магнусу Рииберу составлял 2,4 секунды.

Второе и третье места заняли немцы Винценц Гайгер (+1,7) и Йоханнес Ридцек (+1,8).

Если результаты в лыжных гонках учитываются как очки, то Ильвес уступал Рииберу всего 0,6 очка. Первые девять спортсменов находились в пределах одного очка.

Кристьян Ильвес совершил прыжок длиной 96 метров, поднявшись с четвертого на второе место. Лидер общего зачета Кубка мира Риибер занял первое место, набрав 134,3 балла, прыгнув на 99 метров. Ильвес уступил норвежцу 7,3 балла. Третьим стал австриец Йоханнес Лампартер (125,3).

Этап Кубка мира по лыжному двоеборью продолжится в Отепя в субботу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.