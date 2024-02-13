DELFI В УКРАИНЕ | Волонтеры доставили в Киев из Эстонии автомобили и дроны для ВСУ на сумму свыше полумиллиона евро

Дорога из Таллинна в Киев заняла 30 часов. За рулем каждой машины было двое водителей, которые периодически менялись, чтобы отдохнуть.

По словам Рагнара Сасса, последний 25-й по счету конвой самый большой - ВСУ было передано 16 машин. „Люди из Финляндии, США, Англии и других стран специально приехали в Таллинн, чтобы доставить машины в Украину. Многие из них приобрели машины на собственные средства“, - говорит Сасс.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Эстонии в Украину в рамках помощи NAFO было доставлено 297 машин.

„С нами сотрудничают несколько военных блогеров, которые организуют кампании и помогают собирать деньги для помощи Украине. В этот раз в наш конвой, среди прочего, вошли автомобили, приобретенные на средства, которые собрали Артур Рех и организация Noel Reports“, - говорит Риккенен.

По словам Пеэтера Риккенена, у каждого члена команды своя задача: кто-то отвечает за кампании, кто-то занимается поиском машин, кто-то организует передачу машин украинской стороне и общается с украинскими военными, чтобы доставить технику туда, где она нужнее всего. Подавляющее большинство машин отправляется на передовую.

„Мы начинали, как спринтеры, возили по 12 машин в неделю, - вспоминает Пеэтер Риккен, который отвечает за доставку машин. - Теперь же у нас марафоны. В феврале мы повезем 10 машин. Каждые два месяца у нас большой конвой“.

24 января группа волонтеров стартовала из Таллинна в Киев на 16 машинах. Конвой прибыл в Киев спустя 30 часов, а сама передача состоялась через день. В конвое принимали участие волонтеры из Эстонии, США, Англии, Финляндии, Бельгии, Италии.

Эстонский блогер Артур Рехи, у YouTube-канала которого 680 тыс. подписчиков, ежедневно рассказывает о ситуации в Украине и собирает донаты, на которые и приобретаются машины, дроны, глушилки и другая помощь.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Эстонии в Украину в рамках помощи NAFO было доставлено 297 машин.

„Эти добровольные пожертвования могут напрямую могут изменить ход этой войны. Люди сами выбирают, какую помощь они хотят оказать - в приобретении машин, дронов или еще чего-то“, - поясняет Рехи. По его словам, люди проявляют невероятную активность, но в то же время они хотят видеть, что их деньги достигают своей цели быстро, эффективно и идут в правильное место.

„Потому что все опасаются проблем, связанных с коррупцией и воровством. Поэтому я всегда все документирую. Здесь мы еще и показываем, кто получил машину, кому мы передаем ключи, какие дроны и куда точно идут. От этого у людей появляется доверие“, - поясняет он.

Джеймс (James Hong-Wdøjim) специально приехал из США, из Чикаго, чтобы в качестве водителя конвоя доставить машину в Украину. Джеймс оказал спонсорскую помощь в приобретении автомобиля. О том, что можно оказать спонсорскую помощь ВСУ в приобретении машин, Джеймс узнал именно на канале Артура Рехи.

„Это прекрасный способ лично увидеть, что мои пожертвования идут на нужные дела, а не кому-то, кого я не знаю. Меня убедили видео на YouTube Артура и других англоязычных украинцев, которые ведут каналы на YouTube. Отличная работа у всех них!“ - говорит Джеймс.

Это прекрасный способ лично увидеть, что мои пожертвования идут на нужные дела, а не кому-то, кого я не знаю.

Американец Питер (Peter Duke) принимает участие в конвое по доставке машин в Украину уже третий раз. „Я узнал от общего друга. Так что я решил, что мой долг - распространять информацию о NAFO и о 69-й бригаде, о том, чем мы занимаемся. Потому что все, кто об этом узнавал, сразу хотели тоже как-то поучаствовать. Это хорошее дело, люди это видят. Я хочу рассказывать людям об Украине, об украинцах, о том, что быть здесь того стоит. Это дало мне цель в жизни, а цель бесценна“, - убежден Питер.

75-летний бельгиец Рено (Renaud de Kerchove) уже в пятый раз принимает участие в конвое. „Мне 75 лет, чему я очень рад. Не чувствую себя на 75. Когда водишь эти грузовики и организуешь кампании по сбору средств в Твиттере, чувствуешь себя моложе, это прекрасный вызов“, - говорит мужчина.

Эстонский предприниматель Тармо Сильд является спонсором инициативы NAFO. Вместе с сыном Ээро он доставил одну из машин в Украину. Тармо отмечает, что за ним стоят и другие люди, которые выступали спонсорами в приобретении техники.

„Я думаю, что Украина выиграет. Я думаю, что эта война и за Эстонию, за мою семью и мой народ. Это война за свободу, за то, кто я есть“, - говорит он, отмечая, что оказание помощи Украине - правильное дело. „По-другому нельзя“, - заключает он.

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