МНЕНИЕ | Репетиция российских „выборов“ окончена, спектакля не будет

Как я уже не раз говорил и писал, участвовать в этой игре бесполезно, ибо сам пульт управления от игры находится у наших оппонентов. Пульт в самом прямом смысле этого слова, ведь процессом выборов путинский режим научился управлять виртуозно. Пульт управления состоит из двух панелей управления. Одна из них – ЦИК и подотчетная ему система избирательных комиссий, которая и считает вручную полученные бюллетени и де-факто подчиняется Кремлю. Другая панелька – электронная система голосования, столь активно продвигаемая некоторыми условно либеральными лидерами мнений (не будем показывать пальцем). В этой системе, по-видимому, можно получить любой нужный ее оператору результат. Что и было продемонстрировано в ходе последних выборов в Москве, когда за одну ночь победители вдруг стали проигравшими (помните такое?).

Бесполезно говорить о том, что мы предупреждали. Так было, есть и будет, пока стоит путинский режим и пока ничто всерьез не может ему угрожать изнутри или извне. Сам по себе он меняться не будет. Ожидать чудесного либерального преображения не приходится.

Теперь предвыборные страсти потихоньку улягутся. В этой игре больше не будет интриги. А сторонники „умных голосований“ смогут спокойно повторить сказанное уже много раз: „Голосуйте за любого, кроме…“.

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